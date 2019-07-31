Norte do ES

Familiares e amigos prestam homenagens a casal morto em Linhares

Os corpos estão sendo velados juntos na Capela Mortuária do Cemitério São José, no bairro Interlagos

Os corpos de Alan Zanoteli e Fernanda Ferreira Baceti, estão sendo velados juntos, na Capela Mortuária do Cemitério São José, em Linhares Crédito: Leonardo Goliver

Familiares e amigos de Alan Zanoteli, de 41 anos, e Fernanda Ferreira Baceti Zanoteli, de 38 anos, prestam as últimas homenagens ao casal morto na madrugada desta quarta-feira (31), no bairro Novo Horizonte, em Linhares, no Norte do Estado. Os corpos estão sendo velados juntos, na Capela Mortuária São José, no bairro Interlagos.

Ao Gazeta Online, familiares disseram que o casal não apresentava nenhum sinal que pudesse alertá-los sobre a tragédia. Segundo eles, Alan e Fernanda completariam 20 anos de casados no mês de setembro.

ENTERRO

Os corpos do casal serão enterrados na manhã desta quinta-feira (1º). Às 8h, acontecerá o sepultamento de Fernanda, que será realizado no Cemitério São José, em Linhares. Em seguida, o corpo de Alan será levado para o município de Rio Bananal, onde será enterrado às 10h, no Cemitério São Paulo.

O CRIME

Alan Zanoteli e Fernanda Ferreira Bacete Zanoteli foram encontrados mortos em casa Crédito: Facebook

O casal Fernanda Ferreira Baceti Zanoteli, de 38 anos, e Alan Zanoteli, de 41 anos, foram encontrados mortos na madrugada desta quarta-feira (31), dentro do quarto da residência onde moravam no bairro Novo Horizonte, em Linhares. Após uma perícia realizada pela Polícia Civil, ficou confirmado que o empresário matou a esposa e tirou a própria vida logo em seguida.

A filha do casal, Pâmela Baceti Zanoteli, de 19 anos, estava na residência quando tudo aconteceu. Em entrevista a TV Gazeta Norte, Pâmela disse que o pai andava muito alterado. “Ele andava muito alterado, com a pressão muito alta, que chegou a 20 ontem (terça). Eu cheguei a questioná-lo sobre o que estava acontecendo, mas ele não conseguia se explicar e nem buscava ajuda. Não se abria com ninguém. Acho que, por isso, por guardar tudo, ele acabou fazendo o que fez. Porque eu nunca vi os meus pais brigarem”, contou.

POLÍCIA CIVIL INVESTIGA O CASO

De acordo com a Polícia Civil, o homicídio seguido de suicídio será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. A arma utilizada no crime foi apreendida e deve passar por exame de balística.





