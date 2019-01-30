Familiares e amigos de universitário assassinado protestam em fórum

Com balões pretos, família e amigos de estudante morto protestam em fórum Crédito: Patrícia Scalzer

Familiares e amigos do estudante de medicina Jean Pierre Otero Lazzarini, 27, assassinado em dezembro de 2017, protestam em frente ao Fórum de Vila Velha. Neste momento acontece a primeira audiência de instrução do policial militar Igor Moreira da Silva, que é acusado do crime. No ato, balões pretos foram soltos na escadaria do fórum.

O rapaz foi morto em uma festa no bairro Araçás, em 25 de dezembro de 2017, com três tiros nas costas. Sete meses depois, Igor foi indiciado por homicídio qualificado por motivo fútil e uso de meio que impossibilitou a defesa da vítima e fraude processual.

Para a mãe do jovem morto, Simone Otero Lazzarini, o momento é de mostrar que há pessoas lutando por Justiça. "Quero que este policial seja condenado e expulso da Corporação para que ele nunca mais tire a vida de outros jovens como fez com a do meu filho", desabafou.

INVESTIGAÇÕES

Perícia no carro de Jean Pierre Otero Lazzarini Crédito: Carlos Alberto Silva | Arquivo | GZ

As investigações do caso foram concluídas em julho do ano passado pela Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) de Vila Velha e enviadas à Justiça, que aceitou a denúncia proposta pelo Ministério Público Estadual. No dia do crime, Igor se apresentou à delegacia e disse ter feito os disparos contra Jean, pois este estaria portando arma e feito menção de sacar o objeto da cintura. O PM entregou uma pistola calibre 380 com numeração adulterada que teria sido apreendida com o Jean.

Porém, segundo o delegado Ricardo Almeida, titular da DCCV, a versão dada pelas testemunhas do crime não condizia com a de Igor.

Somente o soldado e outro militar que estava na festa afirmam que a vítima estava armada, mas com descrições diferentes. Um diz que a arma estava na cintura e outro que Jean a apontou para o alto. Das demais testemunhas, cerca de 20 que ouvimos, nenhuma diz ter visto arma com a vítima

Testemunhas afirmaram que Jean estava com um copo em uma das mãos e com uma garrafa de bebida alcoólica na outra, objeto encontrado próximo ao corpo do estudante quando a perícia chegou ao local. O laudo cadavérico do DML apontou que Jean foi alvo de três tiros, todos nas costas. Exames periciais também comprovaram que os disparos saíram de uma pistola ponto 40, que pertencia à PM, e estava com Igor. “Temos relato de testemunha que diz que o militar Igor, após disparar contra Jean, retirou uma arma da cintura e disse ser da vítima. A arma, uma pistola 380, foi entregue pelo PM na delegacia como sendo de Jean, por isso também o indiciamos por fraude processual”, observou o delegado em entrevista à época.

A motivação do crime era uma incógnita para a polícia. “Existem indicativos que o motivo foi uma banalidade, seja briga por mulher ou discussão, mas não foi possível precisar”, explicou Almeida, na entrevista.

SOFRIMENTO

Jean Pierre Otero Lazzarini Crédito: Arquivo da família

A expectativa de Simone é de que a Justiça mande o caso para Júri Popular. "Nós queremos Justiça, que ele seja condenado pelo assassinato do meu filho", destacou. A mãe, que passou a viver em uma casa quase em frente ao cemitério no bairro Ponta da Fruta , em Vila Velha, onde o filho está enterrado, relata que a perda de Jean destruiu sua família. "Estamos reaprendendo a viver. Mas é muito difícil viver sem o seu filho mais velho, que era um pilar da família. É muita dor. Não há um só dia em que não chore. Meu conforto tem sido o apoio de amigos e da família", disse.

Ela recorda que seu filho sonhava em ser médico, que tinha muitas expectativas para a vida e que todas elas foram mortas com ele. "Um jovem correto, um baluarte da família, e que foi tido como marginal que estava com arma na praça tentando fazer um roubo. Isso não pode acontecer. Espero Justiça e ele não será estatística de casos sem julgamentos ou não solucionados", assinala a mãe

Simone decidiu transformar a casa onde viveu quando o filho ainda era vivo em um local para oferecer serviços para a comunidade. "Ela está sendo transformada no Instituto Jean Lazzarini, onde serão oferecidos serviços para quem precisa. E mais, lá vou transformar meu luto em luta por todas as vítimas e mães que sofrem como eu", relatou.