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Jaqueline Colodetti

Familiares de médica desaparecida acreditam que ela está na Bahia

De acordo com o relato do caminhoneiro, a médica usava blusa 'café com leite', calça jeans e tênis surrado

Publicado em 09 de Abril de 2018 às 10:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2018 às 10:12
Bombeiros buscam a médica Jaqueline Colodetti, que desapareceu em Viana Crédito: Caique Verli
Familiares da médica Jaqueline Colodetti, desaparecida desde o dia 3 de abril, acreditam que ela possa estar na Bahia. Durante a madrugada desta segunda-feira (9) a família recebeu informações de um caminhoneiro que teria dado carona para a médica e deixado-a no município de Poções, próximo à cidade de Vitória da Conquista, a cerca de 820 km de distância de Vitória, no último sábado (7).
A informação reforça a hipótese da família de que Jaqueline estaria em outros Estados desde que abandonou seu veículo na ponte do Rio Jucu, em Viana, após sair do trabalho em Domingos Martins e seguir para Cariacica, onde mora.
Desde terça-feira (3), diversas equipes se mobilizam nas buscas pela médica na região onde ela deixou o carro e municípios vizinhos. Segundo a irmã da médica, Vera Lucia, um taxista chegou a contar que viu Jaqueline pedindo carona na BR 262.
Na quinta-feira (05), o irmão da médica, que acompanha as buscas, recebeu a informação e repassou à família. "Não sei precisar em que altura. Foi de uma convicção que todos que estavam à procura acreditaram nessa hipótese também. Hoje as buscas continuam e a cada dia elas se tornam maiores. Não estamos descartando a ideia dela ser encontrada aqui e não estamos descartando a possibilidade dela ter pedido carona. É comum dos caminhoneiros dar carona, principalmente para mulher", diz.
O DESAPARECIMENTO
Médica Jaqueline Colodetti vestia calça jeans e blusa marrom ao deixar prédio onde mora Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Segundo uma cunhada da médica, que conversou com a equipe do Gazeta Online, Jaqueline trabalhou até 12h30 em Santa Leopoldina, depois pegou a estrada no Contorno para Cariacica.
A irmã da médica lembrou que a cardiologista saiu do posto bem, rindo e cumprimentando as pessoas. "Estava feliz, tomou um cafezinho e pegou a estrada. A gente acha que ela teve um 'apagão'."
Vera lembrou que a irmã foi uma das fundadoras do movimento "Mãe que oram pelos filhos" da Igreja Católica. "É uma pessoa muito comprometida com tudo e com todos."
As familiares disseram, ainda, que no dia do desaparecimento um caseiro da região viu Jaqueline saindo do carro, depois entrar novamente, como se fosse sair da rua de chão para pegar a BR 262, só que ela parou o veículo e seguiu andando.
AJUDE
Jaqueline é loira, magra e tem aproximadamente 1,70m de altura. Quem tiver informações sobre o paradeiro dela pode entrar em contato com Vera Lucia pelo telefone (27) 99946-4528 ou com o Disque-Denúncia no 181.

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