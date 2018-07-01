Familiares de irmãos mortos em Linhares fazem protesto em Vitória

Cerca de 200 pessoas se reuniram na Praia de Camburi, em Vitória, na manhã deste domingo (01), em um protesto contra a impunidade. A passeata foi organizado por familiares e amigos do menino Kauã Sales Butkovsky, de 6 anos, que foi torturado, estuprado e queimado vivo junto com o irmão Joaquim Alves Sales, de 3 anos, no dia 21 de abril, em Linhares. O autor do crime, segundo a polícia, foi o, padrasto de Kauã e pai de Joaquim.