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Polícia investiga o caso

Família protesta na Serra pedindo ajuda para encontrar comerciante

O comerciante José Lucas da Silva Santos, de 19 anos, está desaparecido desde o dia 19 de setembro após ser chamado para uma conversa na portaria de seu prédio, no condomínio Ourimar, na Serra

Publicado em 10 de Novembro de 2018 às 18:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 nov 2018 às 18:16
Família faz manifestação pedindo ajuda para encontrar comerciante desaparecido desde o dia 19 de setembro, depois de ir à portaria de prédio em Ourimar, na Serra Crédito: Internauta/Gazeta Online
Familiares e amigos do comerciante José Lucas da Silva Santos, de 19 anos, realizaram uma manifestação na avenida principal de Laranjeiras, na Serra, na manhã deste sábado (10), em busca de respostas para o sumiço do rapaz no condomínio Ourimar. Ele está desaparecido desde o dia 19 de setembro. Com cartazes, o grupo se reuniu pedindo às autoridades atenção ao caso e também informações sobre o que o possa ter acontecido com o rapaz.
Lucas saiu do apartamento onde morava com a esposa e a filha, de 10 meses, no Condomínio Ourimar, na Serra, fechou a porta e não voltou mais. Um amigo foi à porta do apartamento dele, no quarto andar, falou que tinha um rapaz querendo falar com ele no térreo. Foi quando o comerciante desceu e não foi mais visto. Desde então, a mãe dele e demais parentes procuram pelo jovem, que não sabem se está vivo ou morto. Até cães farejadores foram usados para tentar localizar Lucas, mas até o momento não há pistas de onde ele esteja.
Lucas morava no conjunto residencial havia apenas 20 dias. O caso vem sendo tratado como crime contra a vida do jovem. Porém, nenhum corpo foi encontrado apesar de inúmeras informações repassadas à polícia e à família sobre supostos paradeiros de onde estaria o rapaz.
Questionada, a Polícia Civil (PC), por meio de nota, informa que o caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, e que chegou a realizar buscas com cães farejadores. Denúncias e informações podem ser repassadas para a polícia pelo telefone 181 ou pela página da DHPP Serra no Facebook.
 

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