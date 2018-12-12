Família é feita refém no interior de Anchieta

Sob a mira de uma arma, o dono da casa, que é agricultor, foi obrigado a levar eletrodomésticos e pertences até o carro da família. Uma televisão, uma pequena quantia em dinheiro e aparelhos de som foram levados.

A vítima contou que foi abordada por um homem encapuzado, mas percebeu que havia outras pessoas com ele, dando cobertura em outro carro. Após o crime, eles foram colocados em um dos quartos e trancados. O carro da família, levado pelos bandidos, foi localizado pela polícia, horas depois em uma estrada de terra, em Piúma.