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Violência

Família é feita refém no interior de Anchieta

Sob a mira de uma arma, o dono da casa, que é agricultor, foi obrigado a levar eletrodomésticos e pertences até o carro onde estava os bandidos

Publicado em 12 de Dezembro de 2018 às 19:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2018 às 19:25
Delegacia de Anchieta Crédito: Rodrigo Gonçalves
Pai, mãe e uma criança de apenas quatro anos ficaram sob a mira de uma arma na madrugada desta quarta-feira (12) após terem a casa invadida no interior de Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo. O carro da família foi usado para carregar parte dos produtos roubados.
Segundo informações da Polícia Civil, o caso aconteceu por volta das 4h, na localidade de Imbuacica, a oito quilômetros da sede. A família dormia quando um dos bandidos entrou, chutando e quebrando uma das portas.
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Sob a mira de uma arma, o dono da casa, que é agricultor, foi obrigado a levar eletrodomésticos e pertences até o carro da família. Uma televisão, uma pequena quantia em dinheiro e aparelhos de som foram levados.
A vítima contou que foi abordada por um homem encapuzado, mas percebeu que havia outras pessoas com ele, dando cobertura em outro carro. Após o crime, eles foram colocados em um dos quartos e trancados. O carro da família, levado pelos bandidos, foi localizado pela polícia, horas depois em uma estrada de terra, em Piúma.
A polícia fez buscas, mas até o momento, ninguém foi preso pelo crime.

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