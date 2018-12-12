Família é feita refém no interior de Anchieta

Pai, mãe e uma criança de apenas quatro anos ficaram sob a mira de uma arma na madrugada desta quarta-feira (12) após terem a casa invadida no interior de Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo. O carro da família foi usado para carregar parte dos produtos roubados.
Segundo informações da Polícia Civil, o caso aconteceu por volta das 4h, na localidade de Imbuacica, a oito quilômetros da sede. A família dormia quando um dos bandidos entrou, chutando e quebrando uma das portas.
Sob a mira de uma arma, o dono da casa, que é agricultor, foi obrigado a levar eletrodomésticos e pertences até o carro da família. Uma televisão, uma pequena quantia em dinheiro e aparelhos de som foram levados.
A vítima contou que foi abordada por um homem encapuzado, mas percebeu que havia outras pessoas com ele, dando cobertura em outro carro. Após o crime, eles foram colocados em um dos quartos e trancados. O carro da família, levado pelos bandidos, foi localizado pela polícia, horas depois em uma estrada de terra, em Piúma.
A polícia fez buscas, mas até o momento, ninguém foi preso pelo crime.