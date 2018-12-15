Família é atingida por balas perdidas durante perseguição na Serra

Família é atingida por balas perdidas durante perseguição entre bandidos e PM na Serra Crédito: Marcelo Prest

Três pessoas da mesma família foram atingidas por balas perdidas no bairro Planalto Serrano, bloco B, na Serra, na noite sexta-feira (14). Uma criança de 6 anos de idade, uma dona de casa, de 58 anos, e outra dona de casa, de 22, estavam do lado de fora de casa quando foram atingidos.

A dona de casa de 22 anos estava do lado de fora de casa, por volta das 20 horas, com seis crianças e o esposo, indo em direção a uma festa de aniversário do filho. Além disso, outras três pessoas estavam na porta da casa dela: a sogra, de 58 anos, o sogro e uma outra pessoa.

Neste momento, um carro passou em alta velocidade e logo atrás apareceu a PM. Os familiares ouviram os tiros e rapidamente tentaram fugir e se esconder. A dona de casa de 22 anos acabou sendo atingida na parte da frente do ombro direito. O sobrinho dela, de 6 anos, que estava entre as crianças, também foi atingido, no cotovelo esquerdo de raspão.

A sogra da dona de casa, a aposentada 58 anos, fugiu para dentro de casa, quando foi atingida também no ombro direito, mas na parte de trás. Ela conta que estava conversando com algumas pessoas, quando rapidamente viram a perseguição e tentaram fugir.

"De repente, apontou na rua um carro com duas viaturas atrás em alta velocidade. Assim que a gente escutou o primeiro tiro, a minha nora se escondeu atrás do muro e meu filho atrás do poste. Ele quase foi baleado na cabeça. Quando eu fui passar pelo portão, eu fui baleada", relata a dona de casa, de 58 anos, dizendo que ficou assustada com tudo: "Eu tomei um susto. Pensei que era uma pedra que tinham atirado em mim. Depois, só vi que o braço endureceu e vi aquele negócio escorrendo. Quando passei a mão, era sangue", descreveu.

Três pessoas da mesma família foram atingidas na porta de casa por balas perdidas depois de uma troca de tiros entre policiais e criminosos no bairro Planalto Serrano, na Serra Crédito: Marcelo Prest

Familiares levaram os atingidos por conta própria até a UPA de Carapina - já que a viatura da PM continuou a perseguição. De lá, eles foram encaminhados para o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, e já estão em casa.

Os atingidos culpam a Polícia Militar pelos tiros, já que, no momento, as viaturas não tinham passado ainda por eles. "Eles podem até ficar com raiva de mim, mas é uma falta de responsabilidade. Eles têm que ver que aqui é cheio de ser humano. Quer dizer que você não pode sair da sua casa para ir na igreja, na casa do seu pai... Eles tem que ver como eles atiram. Não é assim, pois eles acabaram atirando na gente, que não tem nada a ver com a história", desabafa a dona de casa.

A outra dona de casa, de 22 anos, que também foi atingida por um disparo, explica que tinha muitas crianças no momento do tiroteio. Ela não concorda com a ação de criminosos no bairro, mas também acredita que a PM poderia ter tido mais cuidado.

Falaram que a gente estava apoiando os bandidos, mas falei que a gente não estava dando apoio. Tinha criança no meio da rua. Não dou apoio pra bandido, sou evangélica e contra essa criminalidade. Mas se estão procurando, resolvam entre eles e não simplesmente atinjam inocentes. Poderia ter acontecido algo a mais com as crianças, porque a gente pensa só nelas nessa hora, ponderou.

Segundo a Polícia Civil e a Polícia Militar, três pessoas foram detidas, mas foram liberadas porque foi constatado que elas teriam sido vítimas de um assalto um pouco antes do tiroteio. Até o momento nenhum envolvido diretamente no tiroteio foi preso.

TIROTEIO MAIS CEDO

Moradores do bairro Planalto Serrano, Bloco A, registraram um outro tiroteio na região um pouco mais cedo, no fim da tarde. Segundo relatos, bandidos trocaram tiros entre si e a Polícia Militar foi acionada. Várias viaturas foram ao local checar o que havia acontecido.

Moradores que estavam na rua tiveram que abaixar para não serem atingidos pelos disparos. A aposentada de 58 anos conta que a PM explicou para a família que as duas ocorrências poderiam ter ligação. Veja imagens da troca de tiros entre traficantes no bairro.

OUTRO LADO

Procurada, a Polícia Militar informou, em nota, que foi acionada na noite desta última sexta-feira (14) para verificar a ocorrência de que criminosos estariam circulando armados pelas ruas do bairro. Em patrulhamento para verificar a situação, os policiais se depararam com quatro indivíduos em um veículo, que em fuga realizaram diversos disparos contra a guarnição, que revidou.

A PM esclareceu que foi solicitado apoio de outras viaturas, sendo o veículo abordado na Av. Montanha. Dentro do carro, onde foram encontradas munições de calibre 9mm e uma touca ninja, estavam três indivíduos, dois homens - um de 26 e outro de 23 anos - e uma mulher, de 27 anos. Os três foram conduzidos à Delegacia Regional da Serra e liberados depois. Também em nota, a Polícia Civil explicou que eles eram vítimas de uma tentativa de assalto, mas não deu mais detalhes do caso para não atrapalhar as investigações.

A PM afirmou ainda que quando soube da família atingida pelos disparos, acionou a Polícia Civil. Sobre as acusações da família atingida pelos disparos, a Polícia Militar declarou que quando receber a documentação relativa à ocorrência analisará os elementos do expediente e realizará os procedimentos apuratórios de praxe.