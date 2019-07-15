Violência no interior

Família é amarrada, torturada e roubada por criminosos em Jaguaré

Três bandidos encapuzados invadiram uma propriedade rural em Córrego Rio Preto, na noite de domingo (14). Eles amarraram um idoso de 64 anos e seus filhos, torturou as vítimas e roubou dinheiro, cartões de banco e motos. Depois, os suspeitos fugiram

Publicado em 15 de julho de 2019 às 13:48 - Atualizado há 6 anos

Caso vai ser investigado pela Delegacia de Jaguaré Crédito: Divulgação

Uma família foi amarrada, torturada e roubada por bandidos que invadiram uma propriedade rural na noite deste domingo (14), em Jaguaré, região Norte do Estado. Um idoso de 64 anos, seu filho de 9 anos, uma filha já adulta e também uma neta foram surpreendidos por três criminosos encapuzados na casa onde moram, em Córrego Rio Preto. Os suspeitos levaram dinheiro, cartões de banco e motocicletas.

Segundo a Polícia Militar, o idoso contou que os suspeitos entraram armados na residência e anunciaram o assalto. As vítimas foram amarradas com abraçadeiras de nylon e o homem foi torturado pelos acusados, que exigiam dinheiro.

Em entrevista para a TV Gazeta Norte, o produtor rural disse que está machucado e com dores pelo corpo por conta da ação dos bandidos. Ele contou que seu filho de 9 anos teve a boca amarrada pelos criminosos porque entrou em desespero em um momento que eles disseram que iriam matar o idoso. Assustado, ele não quer mais morar na comunidade. Moradores da região também explicaram que não é a primeira vez que este tipo de assalto acontece no local.

Os criminosos levaram R$ 1 mil em dinheiro, documentos pessoais, cartão de banco com senha, uma pulseira de prata, alguns anéis, além de duas motocicletas. Em seguida, os bandidos fugiram em direção ao Córrego 16, que dá acesso ao distrito de Fátima. Buscas foram realizadas pela PM, mas os acusados não foram localizados.

POLÍCIA CIVIL E MILITAR

A Polícia Civil informou que uma das motos roubadas foi recuperada na manhã desta segunda-feira (15), mas nenhum suspeito do crime foi detido até o momento. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Jaguaré.

Já a Polícia Militar destacou, em nota, que uma patrulha rural faz a ronda diária em todas as comunidades da zona rural de Jaguaré, mas que por serem locais muito distantes um dos outros, a viatura é direcionada com mais frequência para onde há maior incidência de crimes.

Por isso, a PM pede que os moradores não deixem de registrar as ocorrências, mesmo que seja o roubo de um celular, porque esta é uma forma de a polícia montar um mapa do crime e, assim, direcionar policiamento para aquela região.

