Família é amarrada e trancada em galpão de fazenda em Jaguaré

Bandidos levaram quatro celulares da propriedade; este já é o segundo caso em apenas dois dias na Zona Rural do município

Publicado em 16 de julho de 2019 às 22:50 - Atualizado há 6 anos

O pesadelo vivido por uma família que foi torturada e assaltada em Jaguaré, no último domingo (14), virou realidade para outro grupo familiar da cidade, na manhã desta segunda-feira (15). Por volta das 6h50, dois homens armados renderam, amarraram e trancaram as vítimas em um galpão da propriedade, localizada na Zona Rural do município.

Apesar do terror causado, os criminosos levaram apenas quatro celulares da fazenda, que fica às margens da BR 101. Os bandidos também tentaram roubar uma caminhonete, mas não conseguiram por causa do cercado e a largaram próximo à rodovia federal, em meio a uma lavoura de café.

Acionada por volta das 12h50, a Polícia Militar realizou buscas na direção do Córrego Caximbal e chegou a perseguir um carro popular branco, que teria dado apoio ao assalto. Ao perceber o acompanhamento policial enquanto ia no sentido Linhares, o condutor largou o veículo em uma estrada de terra e fugiu.

O automóvel foi encontrado aberto e sem as chaves. Dentro dele, havia uma motosserra, provavelmente fruto de outro roubo. Ainda segundo informações da PM, tal carro já tinha sido usado em outros crimes da região de Pedro Canário e Jaguaré – incluindo um cometido no último dia 7 de julho.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Delegacia de Polícia de Jaguaré e que, até a tarde desta terça-feira (16), nenhum suspeito havia sido detido. Quem tiver qualquer informação a respeito do crime deve registrá-la pelo telefone do Disque-Denúncia (181) ou pelo site www.disquedenuncia181.es.gov.br.

