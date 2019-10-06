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Vila Velha

Família de vendedor morto atropelado em calçada no ES espera por justiça

No dia 28 de agosto, uma caminhonete desgovernada invadiu a calçada da Rua Emygdio Ferreira Sacramento e atropelou um vendedor

Publicado em 06 de Outubro de 2019 às 08:37

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

06 out 2019 às 08:37
Vendedor foi atropelado em calçada de Aribiri, Vila Velha Crédito: Internauta
Mais um de mês após o acidente de trânsito que matou o vendedor Marcelo Pancieri Correia, de 50 anos, no bairro Aribiri, em Vila Velha, a família da vítima reclama que não tem informações sobre a investigação do caso e afirma que ainda espera por justiça.
No dia 28 de agosto, uma caminhonete desgovernada invadiu a calçada da Rua Emygdio Ferreira Sacramento e atropelou Marcelo. Ele foi socorrido e chegou a ficar internado por dois dias na UTI do Hospital de Urgência e Emergência (São Lucas), mas não resistiu.
Tio da vítima, o comerciante Angelo Henrique Pancieri, 58 anos, disse que a família e amigos ainda estão muito abalados com a morte do vendedor. “Até agora, pelo o que sei, a polícia ainda não se pronunciou e nem procurou ninguém. Hoje, o caso do Marcelo é só mais uma estatística”, disse o tio.
A irmã de Marcelo, a fioterapeuta Letícia Pancieri, 39 anos, classificou o acidente como “inadmissível”. Segundo ela, levando em consideração as condições mecânicas da caminhonete e a morte do irmão dela, o motorista deveria ter sido preso e o veículo deveria ter sido apreendido ou impedido de circular.  
“Um cara irresponsável num carro em péssimas condições que não deveria trafegar. As autoridades responsáveis já deveriam ter prendido o condutor do veículo, mas nada foi feito. O Marcelo não merecia isso. Ele era muito pacato, simples, humilde e bom. Ele não teve como se proteger”, desabafou a irmã.

O QUE DIZ A POLÍCIA

A Polícia Civil informou que a investigação segue em andamento na Delegacia de Delitos de Trânsito. O motorista já prestou depoimento. Os laudos periciais e do exame cadavérico também serão encaminhados ao delegado responsável pelo caso, para compor o inquérito.
Caminhonete que atropelou homem em calçada de Aribiri Crédito: Paulo Cordeiro/TV Gazeta

O ACIDENTE

Um carro desgovernado atropelou o vendedor Marcelo Pansieri Correia na calçada e invadiu uma loja de material de construção localizado na Rua Emygdio Ferreira Sacramento, no bairro Aribiri, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (28).
Além do vendedor, o motorista do veículo também ficou ferido. Testemunhas contaram que o acidente aconteceu por volta das 8h de quarta-feira (28), pouco tempo após o estabelecimento iniciar o expediente. Nenhum funcionário ficou ferido. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu as vítimas.
Segundo um amigo da família, Marcelo sofreu hemorragia interna, já que vários órgãos foram atingidos com o impacto da batida. A equipe médica conseguiu estancar, mas a vítima precisou receber uma transfusão de sangue.

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