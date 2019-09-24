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Itagimirim

Ex-vereador de Domingos Martins morre em acidente na BR 101, na Bahia

Ex-vereador por quatro mandatos, Darcy Raasch morreu durante
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

24 set 2019 às 12:11

Publicado em 24 de Setembro de 2019 às 12:11

Darcy Raasch foi vereador por quatro mandatos Crédito: Julio Huber
O ex-vereador de Domingos Martins Darcy Raasch, de 60 anos, morreu após se envolver em um acidente na BR 101, no município de Itagimirim, na Bahia, na madrugada desta terça-feira (24). Um homem que estava com ele no veículo também morreu.
Ex-vereador de Domingos Martins morre em acidente na BR 101, na Bahia
> Empresário e ex-vereador morre em acidente em Marechal Floriano
Familiares de Darcy informaram que o ex-vereador estava trabalhando com transporte de verduras de Viana até Itabuna, na Bahia. O filho dele, o lavrador Geber Raasch, 38, soube do acidente após um amigo da família receber a foto do acidente e reconhecer o caminhão.
“O acidente aconteceu por volta das 5h. A gente acredita que ele tenha desgovernado e tombado o caminhão. Meu pai e o companheiro de trabalho dele morreram na hora. Não o conhecemos, mas sabemos que o homem que estava com meu pai mora na Serra”, Geber.
> Rodovias: ES é o terceiro do país com mais acidentes a cada 100 km
Como o acidente aconteceu na Bahia, Geber concedeu autorização para que uma funerária faça a liberação do corpo do ex-vereador. Darcy morava com a família em Rio Ponte, interior de Domingos Martins.
Caminhão estava carregado com verduras Crédito: Internauta/Divulgação
O corpo será velado na casa dele e será sepultado no cemitério da comunidade. Darcy era divorciado. Ele deixou cinco filhos. A vítima foi vereador por quatro mandatos: 1997 a 2000; 2001 a 2004; 2005 a 2008; e 2013 a 2016.
Na última eleição, Darcy concorreu ao cargo de vereador, mas não foi eleito. Após o fim do mandato, o ex-parlamentar passou a trabalhar como motorista. De acordo Geber, era a terceira viagem que o pai realizava com destino a municípios baianos.
“Meu pai era muito conhecido e querido por muita gente ligando. A gente nem tem como explicar muito o que houve, porque tudo aconteceu muito longe daqui. Ainda não conseguimos falar com a polícia para saber os detalhes.”
 

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