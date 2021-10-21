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Crime em 1994

Família de morto há 27 anos em Colatina espera que assassino fique preso

Após ficar foragido por 18 anos, Hermes Giurizatto, 76, condenado em 2003 pelo assassinato de Sergio Bozzato em 1994, foi preso nesta quarta-feira (21)

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 19:35

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

21 out 2021 às 19:35
Sergio Bozzato foi assassinado em 1994, em Colatina.
Sergio Bozzato foi assassinado em 1994, em Colatina. Crédito: Arquivo pessoal
Condenado a 17 anos de prisão pelo assassinato de um homem em 1994 durante uma briga em um bar de Colatina, no Noroeste do Estado, Hermes Giurizatto, de 76 anos, que estava foragido há 18 anos, foi preso nesta quarta-feira (20). Ele foi condenado em 2003 por matar Sergio Bozzato, 40. A família da vítima agora espera que, 27 anos após o crime, a justiça seja feita.
O assassinato aconteceu durante uma briga em um bar de Colatina porque a vítima teria xingando a própria mãe, que o acusado conhecia. Ao discutirem, a vítima e o suspeito entraram em briga corporal, quando Hermes sacou a arma, atirou contra Sérgio e fugiu do local.
Segundo o titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina, Deverly Pereira Junior, a unidade recebeu denúncia anônima informando que Hermes Giurizatto estaria na clínica em Vitória para ser submetido a uma cirurgia de catarata. Os policiais foram ao local e esperaram até que o homem se identificasse, já que a única foto do condenado era da época do crime, quando ele tinha 49 anos.
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Foto de Hermes Giurizatto na época do crime, quando ele tinha 49 anos. Crédito: Polícia Civil | Divulgação

FAMÍLIA DA VÍTIMA

Nesta quinta-feira (21), a família celebrou uma missa em Colatina para lembrar os 27 anos da morte de Sérgio Bozzato. Sobrinho e afilhado da vítima, Giordany Bozzato tinha 7 anos na época do crime. À reportagem, ele disse que os familiares estão gratos pela prisão de Hermes.
 “Toda a família está muito grata pelo trabalho da polícia e também a essa pessoa que fez a denúncia anônima, que permitiu que os policiais chegassem ao acusado”,  disse.
Hermes foi levado para a Penitenciária de Segurança Média de Colatina. Agora, a família espera que ele continue preso. “É importante para nós saber que, mesmo 27 anos depois, a justiça dos homens está sendo feita. Esperamos que ele continue preso", afirmou Giordany.

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