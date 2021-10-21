Família de morto há 27 anos em Colatina espera que assassino fique preso

Sergio Bozzato foi assassinado em 1994, em Colatina. Crédito: Arquivo pessoal

Condenado a 17 anos de prisão pelo assassinato de um homem em 1994 durante uma briga em um bar de Colatina, no Noroeste do Estado, Hermes Giurizatto, de 76 anos, que estava foragido há 18 anos, foi preso nesta quarta-feira (20). Ele foi condenado em 2003 por matar Sergio Bozzato, 40. A família da vítima agora espera que, 27 anos após o crime, a justiça seja feita.

O assassinato aconteceu durante uma briga em um bar de Colatina porque a vítima teria xingando a própria mãe, que o acusado conhecia. Ao discutirem, a vítima e o suspeito entraram em briga corporal, quando Hermes sacou a arma, atirou contra Sérgio e fugiu do local.

Segundo o titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina, Deverly Pereira Junior, a unidade recebeu denúncia anônima informando que Hermes Giurizatto estaria na clínica em Vitória para ser submetido a uma cirurgia de catarata. Os policiais foram ao local e esperaram até que o homem se identificasse, já que a única foto do condenado era da época do crime, quando ele tinha 49 anos.

Foto de Hermes Giurizatto na época do crime, quando ele tinha 49 anos. Crédito: Polícia Civil | Divulgação

FAMÍLIA DA VÍTIMA

Nesta quinta-feira (21), a família celebrou uma missa em Colatina para lembrar os 27 anos da morte de Sérgio Bozzato. Sobrinho e afilhado da vítima, Giordany Bozzato tinha 7 anos na época do crime. À reportagem, ele disse que os familiares estão gratos pela prisão de Hermes.

“Toda a família está muito grata pelo trabalho da polícia e também a essa pessoa que fez a denúncia anônima, que permitiu que os policiais chegassem ao acusado”, disse.