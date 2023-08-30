Família de jovem morto em ação policial receberá indenização do Estado

Carlos Eduardo Rebouças Barros, de 17 anos foi executado em Pedro Canário Crédito: Redes Sociais

A decisão judicial é resultado de uma ação da Defensoria Pública do Espírito Santo, por meio do Núcleo de Direitos Humanos, que entrou com um processo em maio deste ano. Além da indenização, a Defensoria também havia solicitado que o Estado pagasse uma quantia de R$ 1.302,00 por despesas com funeral, e tratamento psicológico e psiquiátrico para os familiares.

A Defensoria ainda afirmou que os policiais realizaram uma abordagem irregular a Carlos Eduardo, levando à morte do adolescente. "A Instituição ressalta que, após constatada a morte, os agentes movimentaram o corpo, configurando uma possível infração do Art. 347, do Código Penal", acrescentou.

Relembre o caso

Carlos Eduardo Rebouças Barros, de 17 anos, foi rendido, baleado e morto por um policial militar na manhã do dia 1º de março, no bairro São Geraldo, em Pedro Canário. Uma câmera de segurança flagrou toda a ação. No vídeo, é possível ver que o adolescente aparece já rendido e mesmo assim é alvo do disparo de arma de fogo à queima-roupa.

Em um primeiro momento, as imagens mostram o rapaz sentado. Depois ele se levanta, parece conversar com o policial e se aproxima de um muro. O PM segue com a arma apontada, até que realiza os disparos. A vítima cai no chão e o policial se afasta.

Algemado e com as mãos para trás, o adolescente foi executado pelo policial Crédito: Leitor | A Gazeta

Em junho deste ano, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) denunciou os militares suspeitos de envolvimento na execução do adolescente por falsificarem o Boletim de Ocorrência

O MPES também denunciou os militares por fraude processual, por inobservância de lei (crime militar) e por abuso de autoridade. Já o policial militar que efetuou os disparos contra o adolescente foi denunciado por homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa.

No início de maio, a Justiça concedeu alvará de soltura para quatro dos cinco policiais militares suspeitos de envolvimento na morte do jovem. Na ocasião, apenas Thafny da Silva Fernandes, apontado como o autor do disparo, seguia preso.