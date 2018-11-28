Família de gerente é feita refém em assalto a posto de gasolina

Ocorrência será investigada pela Delegacia de São Mateus Crédito: Reprodução

O gerente de um posto de combustíveis passou por momentos de terror com sua família após todos serem feitos refém durante um assalto, em São Mateus , região Norte do Estado. O estabelecimento fica na rodovia que liga o município a Nova Venécia, no distrito de Nestor Gomes, em uma localidade conhecida como km 35. Celulares, joias e dinheiro foram levados por dois bandidos na ação criminosa, que aconteceu na noite deste domingo (25).

Segundo a Polícia Militar, a vítima acionou os militares na manhã de segunda-feira (26) e contou que, por volta das 22h40 do domingo, guardava o carro na garagem de sua casa, que fica ao lado do posto, quando foi rendido por dois indivíduos que chegaram a pé. Os suspeitos estavam armados e usavam toucas ninjas e luvas.

Ainda de acordo com a PM, o gerente contou que os acusados colocaram as armas na cabeça dele, de sua esposa, e dos dois filhos do casal. Eles levaram dois celulares, cordão, anel e uma quantia em dinheiro do posto, que não foi informada, pois a vítima ainda não havia fechado o caixa. Os criminosos também tentaram arrombar a janela dos fundos do estabelecimento e conseguiram arrombar uma porta do local.

A vítima contou aos policiais que o assalto demorou cerca de 15 minutos e, em seguida, os suspeitos fugiram. Porém, o gerente e sua família foram ameaçados de morte pelos acusados diversas vezes para que não os entregassem à PM.

Procurada, a Polícia Civil informou que não soube dizer se o caso foi formalizado na delegacia e explicou que, como não houve detidos em flagrante pela Polícia Militar e se as vítimas registrarem o boletim de ocorrência, o caso será investigado. Denúncias podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br, o sigilo e o anonimato são garantidos.

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