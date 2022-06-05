Família de caminhoneiro tenta entender morte misteriosa em Cariacica

Juarez Portugal morava nesta casa marrom, em Cariacica, onde foi encontrado morto Crédito: Naiara Arpini

Familiares do caminhoneiro Juarez Portugal dos Santos, de 52 anos, tentam entender o que causou a morte dele dentro de casa . O corpo da vítima foi encontrado na manhã deste sábado (4), na residência onde morava, no bairro Maracanã, em Cariacica . O homem morava sozinho e, segundo o irmão, Walmir Portugal, estava de licença do trabalho devido a uma cirurgia.

Juarez foi visto pela última vez na sexta-feira (3). O corpo dele foi encontrado por um amigo que sempre passava na casa do caminhoneiro para falar com ele. A dúvida em relação às causas da óbito são decorrentes da cena que familiares encontraram na casa após chegarem ao local. Inicialmente, a morte era tratada por causas naturais, devido a uma queda de Juarez da escada.

Ocorre que, a presença de sangue na cozinha e em outros cômodos da residência, além de uma das chamas do fogão acesa, levaram os familiares e vizinhos a desconfiarem de um possível homicídio. No corpo de Juarez foram constatados três cortes profundos na cabeça, além de mancha roxa em um dos braços.

A morte do caminhoneiro comoveu as pessoas que moram próximas à residência dele. Juarez foi descrito pelos vizinhos como um homem simples, discreto e não tinha inimizades com ninguém da região. O irmão dele relatou que o familiar bebia bastante, porém não arrumava confusão e sempre ficava em casa.

LIGAÇÕES

A Polícia Militar informou, em nota, ter sido acionada e prosseguiu até o local, onde uma mulher relatou que , no dia anterior, na sexta (3), teria feito várias ligações para a vítima, mas não teria sido atendida.

A Polícia Civil, por sua vez destacou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica . Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.