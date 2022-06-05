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Mistério

Família de caminhoneiro tenta entender morte misteriosa em Cariacica

Juarez Portugal dos Santos, de 52 anos, foi encontrado morto, em casa, neste sábado (4); ele apresentava ferimentos na cabeça, que seriam decorrentes de uma queda da escada, mas os familiares desconfiam do suposto acidente

Publicado em 05 de Junho de 2022 às 12:52

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

05 jun 2022 às 12:52
Cariacica
Juarez Portugal morava nesta casa marrom, em Cariacica, onde foi encontrado morto Crédito: Naiara Arpini
Familiares do caminhoneiro Juarez Portugal dos Santos, de 52 anos, tentam entender o que causou a morte dele dentro de casa . O corpo da vítima foi encontrado na manhã deste sábado (4), na residência onde morava, no bairro Maracanã, em Cariacica. O homem morava sozinho e, segundo o irmão, Walmir Portugal, estava de licença do trabalho devido a uma cirurgia.
Juarez foi visto pela última vez na sexta-feira (3). O corpo dele foi encontrado por um amigo que sempre passava na casa do caminhoneiro para falar com ele. A dúvida em relação às causas da óbito são decorrentes da cena que familiares encontraram na casa após chegarem ao local. Inicialmente, a morte era tratada por causas naturais, devido a uma queda de Juarez da escada.
Ocorre que, a presença de sangue na cozinha e em outros cômodos da residência, além de uma das chamas do fogão acesa, levaram os familiares e vizinhos a desconfiarem de um possível homicídio. No corpo de Juarez foram constatados três cortes profundos na cabeça, além de mancha roxa em um dos braços.
A morte do caminhoneiro comoveu as pessoas que moram próximas à residência dele. Juarez foi descrito pelos vizinhos como um homem simples, discreto e não tinha inimizades com ninguém da região. O irmão dele relatou que o familiar bebia bastante, porém não arrumava confusão e sempre ficava em casa.

LIGAÇÕES

A Polícia Militar informou, em nota,  ter sido acionada e prosseguiu até o local, onde uma mulher relatou que , no dia anterior, na sexta (3), teria feito várias ligações para a vítima, mas não teria sido atendida.
A Polícia Civil, por sua vez destacou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica . Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Com informações da Naiara Arpini, da TV Gazeta

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