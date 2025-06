Documento falso

Falso sargento da Força Aérea Brasileira é preso em Itapemirim

Um homem foi preso em flagrante por se passar por sargento da Força Aérea Brasileira (FAB) em Itapemirim , no Litoral Sul do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (18). O suspeito passou a chamar atenção na cidade de Marataízes, ao se apresentar como sargento e andar armado, levantando suspeitas entre os moradores e resultando em diversas denúncias.

Além disso, foi descoberto que ele possui antecedentes criminais, inclusive por envolvimento em homicídio, e ligação com a milícia “Liga da Justiça”, que atua no Estado do Rio de Janeiro. Após a operação realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO-ES), pela Polícia Federal e Militar, foram apreendidos com o suspeito um documento de identificação militar aparentemente adulterado, uma pistola, três carregadores e diversas munições.