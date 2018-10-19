Falso advogado é preso em flagrante tentando extorquir mulher

Werley Sartori, 29 anos, fingia ser advogado para extorquir vítimas Crédito: Divulgação Polícia Civil

A equipe da Delegacia Especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações (Defa) prendeu nesta quarta-feira (18) em flagrante, no bairro Santa Luzia, em Vitória, Werley Sartori, 29 anos, suspeito de aplicar golpes utilizando documentos falsos. O suspeito utilizava, inclusive, um registro falso da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Segundo a Polícia Civil, a operação foi deflagrada após o recebimento de uma denúncia de que Werley estaria extorquindo diversas pessoas. Primeiro os policiais apuraram a denúncia e, no mesmo dia, efetuaram a prisão.

De acordo com informações da Defa, o suspeito estava, novamente, tentando pegar dinheiro de uma vítima no momento da ação dos policiais.

O falso advogado abordou a vítima usando um mandado de prisão relacionado à uma multa de trânsito, no entanto, se tratava de um documento falso. Ainda segundo a polícia, Werley havia forjado assinatura de juízes e desembarcadores no documento.

O suspeito já havia conseguido pegar R$ 23,5 mil desta vítima, e agora pegaria mais R$ 40 mil. Werley foi preso no momento em que recebia R$ 2 mil.

De acordo com a polícia, o suspeito afirmou ter forjado o documento judicial no momento da abordagem, mas durante depoimento preferiu permanecer em silêncio.

Quando os policiais começaram a recolher informações sobre o suspeito, descobriram que ele já era conhecido por trabalhar com consulta e retirada de multas.

Além disso, a polícia afirmou que foram encontrados outros seis boletins de ocorrência dos quais ele é suspeito, registrados no mesmo dia. Pelo volume de denúncias, a polícia acredita que Werley possa ter extorquido ainda mais pessoas.