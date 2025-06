Veja vídeo

Falsa cliente simula compra e furta conjunto de loja infantil na Glória

Proprietária do estabelecimento percebeu o furto nesta segunda-feira (23), quando fez a contagem do estoque; crime ocorreu no polo de modas em Vila Velha, no último sábado (21)

Bruno Nézio Reporter / [email protected]

Publicado em 24 de junho de 2025 às 10:42

Uma mulher entrou em uma loja de roupas infantil localizada no bairro Glória, em Vila Velha, se passou por cliente para furtar um conjunto de roupa de inverno para criança. O crime ocorreu no último sábado (21), mas a proprietária do estabelecimento percebeu o furto somente nesta segunda-feira (23), quando fez a contagem do estoque. Ao consultar o sistema de videomonitoramento do local foi possível confirmar o ocorrido (vídeo acima).>

Rayane de Souza, dona da loja Meu Mundinho, disse que a mulher chegou a pedir para embrulhar algumas peças, fingindo ser cliente, mas levou apenas os itens furtados. “Ela chega como se fosse fazer uma compra normal. Pega algumas peças, joga uma delas, um conjunto, em cima da ilha da loja e depois coloca na bolsa. Ela foi até o caixa com outras peças e disse que esqueceu o cartão, pediu para embrulhar enquanto ia buscá-lo, mas não voltou mais”, contou a proprietária do estabelecimento.>

No momento do ocorrido, a dona da loja e o marido – que também atende no comércio – não desconfiaram de nada. “Achamos que era apenas uma desistência de compra. No sábado, nem imaginamos que fosse um furto. Só hoje, na conferência que fazemos às segundas, percebemos a falta da peça e fomos verificar as imagens”, relatou.>

A dona da loja contou que a mulher furtou um conjunto de inverno infantil avaliado em R$ 249. “Foi a primeira vez que alguém conseguiu concretizar um furto aqui. Já houve tentativas antes, mas nunca tinham levado nada”, disse a empresária. Ela compartilhou o vídeo da ação criminosa em grupos de comerciantes da região. “Ainda não tive retorno de ninguém que conheça essa pessoa”, afirmou.>

A Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação do 6º Distrito Policial de Vila Velha. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada. A população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", ressaltou a corporação.>

