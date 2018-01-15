Expulso de boate, cliente volta e atira em 3 pessoas na Praia da Costa

Vítimas foram levadas para o Hospital Antonio bezerra de Faria Crédito: Patrícia Scalzer

Três pessoas acabaram baleadas após um frequentador ser expulso de boate na Praia da Costa, em Vila Velha. Segundo informações da polícia, Jivago Martins Faria, de 33 anos, estava na boate quando teria arrumado uma confusão no local e foi expulso por seguranças. Nesse momento, ele teria resistido. A Polícia Militar chegou a ser acionada.

O cliente, que mora perto da casa de festas, foi embora. Depois, voltou de carro e passou atirando em frente ao local, por volta de 21h20 deste domingo (14). Três homens foram atingidos pelos disparos: um segurança de 38 anos no tórax, outro segurança de 37 anos na mão e nas nádegas, além de um ambulante de 56 anos na coxa.

O homem fugiu para casa. A polícia foi até a residência, e ele se entregou.

Ainda não se sabe o estado de saúde das vítimas, que foram levadas para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha.

Com informações de Ruhani Maia