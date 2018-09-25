Explosão em banco no ES: vídeo mostra chegada de bandidos

assalto à agência do Sicoob localizada no distrito de Caramuru, em Santa Maria de Jetibá, na região Serrana do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (25). O roubo aconteceu por volta das 1h40. Os bandidos chegaram no local em um Chevrolet Prisma branco e a ação durou cerca de 20 minutos. Imagens de uma câmera de segurança flagrou a ação de quatro criminosos durante olocalizada no distrito de Caramuru, em Santa Maria de Jetibá, na região Serrana do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (25). O roubo aconteceu por volta das 1h40. Os bandidos chegaram no local em um Chevrolet Prisma branco e a ação durou cerca de 20 minutos.

VEJA A AÇÃO DOS BANDIDOS:

O CASO

As explosões realizadas pelos bandidos na agência do Sicoob em Santa Maria de Jetibá nesta terça (25) começaram por volta de 1h40. O policiamento no local é feito por companhias localizadas na região central de Santa Maria de Jetibá e de Santa Teresa. Três viaturas foram para o local.

Segundo a PM, os criminosos ainda atiraram para o alto como forma de intimidar os moradores da região, que acionaram o Ciodes em seguida. Seis policiais foram até a região, mas quando o cerco foi montado os criminosos já haviam saído.

A Polícia Militar não soube informar o que foi levado pelos criminosos, já que o local foi isolado para aguardar a perícia da Polícia Civil e a chegada do gerente e funcionários da agência. Imagens de videomonitoramento serão utilizadas para saber como a explosão aconteceu.

Relatos de moradores e imagens do local mostram o tamanho da destruição causada pela explosão na agência:

O QUE DIZ O SICOOB