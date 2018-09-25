Explosão em banco no ES: vídeo mostra chegada de bandidos

Imagens de uma câmera de segurança flagrou a ação de quatro criminosos durante o assalto à agência do Sicoob localizada no distrito de Caramuru, em Santa Maria de Jetibá, na região Serrana do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (25). O roubo aconteceu por volta das 1h40. Os bandidos chegaram no local em um Chevrolet Prisma branco e a ação durou cerca de 20 minutos.
VEJA A AÇÃO DOS BANDIDOS:
O CASO
As explosões realizadas pelos bandidos na agência do Sicoob em Santa Maria de Jetibá nesta terça (25) começaram por volta de 1h40. O policiamento no local é feito por companhias localizadas na região central de Santa Maria de Jetibá e de Santa Teresa. Três viaturas foram para o local.
Segundo a PM, os criminosos ainda atiraram para o alto como forma de intimidar os moradores da região, que acionaram o Ciodes em seguida. Seis policiais foram até a região, mas quando o cerco foi montado os criminosos já haviam saído.
A Polícia Militar não soube informar o que foi levado pelos criminosos, já que o local foi isolado para aguardar a perícia da Polícia Civil e a chegada do gerente e funcionários da agência. Imagens de videomonitoramento serão utilizadas para saber como a explosão aconteceu.
Relatos de moradores e imagens do local mostram o tamanho da destruição causada pela explosão na agência:
O QUE DIZ O SICOOB
"Por volta de 1h30 da madrugada desta terça-feira (25), a empresa responsável pelo monitoramento 24 horas da estrutura de atendimento do Sicoob no Estado identificou uma explosão na agência do distrito de Carumuru, pertencente ao município de Santa Maria de Jetibá. Os danos materiais estão sendo levantados, mas as imagens iniciais indicam que não houve acesso ao local do caixa automático onde fica armazenado o dinheiro. A agência ficará fechada para os reparos do imóvel. Nesse período, os associados serão atendidos nas agências de Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina, e também podem movimentar seus negócios pelos aplicativos e pela internet."