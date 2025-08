Luto

Ex-vereador sofre acidente e morre atropelado por ônibus em Aracruz

Carlos de Souza – o Carlinhos do Josiel – seguia de moto na ES 010 quando se acidentou, logo após a ponte de Santa Cruz, no mesmo município, no Norte do Espírito Santo

Publicado em 4 de agosto de 2025 às 22:06

Carlos de Souza – o Carlinhos do Josiel – seguia de moto pela rodovia ES 010 quando se acidentou Crédito: Acervo pessoal

O ex-vereador de Aracruz, Carlos de Souza – o Carlinhos do Josiel –, morreu na noite desta segunda-feira (4), aos 52 anos, em um acidente na rodovia ES 010, logo após a ponte do distrito de Santa Cruz, no mesmo município, no Norte do Espírito Santo. A morte foi confirmada pela Prefeitura de Aracruz, que postou condolências aos familiares e amigos nas redes sociais. >

Carlinhos, como era conhecido, estava de moto quando teria sofrido uma queda e acabou atropelado por um ônibus em seguida. Mais informações sobre a ocorrência foram solicitadas às Polícias Civil e Militar.>

Atuação política

Ele foi vereador de Aracruz entre os anos de 2017 e 2020, pelo Partido Progressista (PP) e era conhecido na orla aracruzense, sobretudo em Santa Cruz, pelo bordão “tamo junto”.>

“Sua trajetória na vida política e sua dedicação ao serviço público deixaram um legado de trabalho, respeito e compromisso com a comunidade aracruzense”, diz a nota da Prefeitura.>

>

Prefeitura de Aracruz lamentou morte de ex-vereador Carlinhos do Josiel Crédito: Prefeitura de Aracruz/Instagram/Reprodução

Querido na região, Carlinhos também teve a morte foi lamentada pela Associação de Moradores de Nova Santa Cruz e Cruzeiro, que definiu a partida dele como uma “perda irreparável”.>

Por trás do nome

O ex-parlamentar nasceu em Santo Agostinho, distrito do município de Água Doce do Norte, em 1973. Em 1998, mudou-se para Santa Cruz, em Aracruz, onde passou a trabalhar no comércio de seu tio, Josiel, que era muito popular na localidade.>

Com o tempo, Carlos passou a ser conhecido como o “Carlinhos do Josiel” – nome que levou consigo quando ingressou na política em 2012, incentivado por amigos e familiares.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta