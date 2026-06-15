Ex que não aceitava separação mantém mulher presa em hotel na Serra

Uma mulher de 24 anos foi mantida em cárcere privado pelo ex-namorado em um quarto de hotel no bairro Jardim Limoeiro, na Serra, na manhã de domingo (14). Segundo a polícia, o homem, de 37 anos, não aceitava o fim do relacionamento.
A vítima contou que foi ao hotel a convite do ex após descobrir que ele estava divulgando fotos e vídeos íntimos dela. "Eu entrei e ele trancou a porta para eu não sair. Quando ele me disse que eu não ia sair, comecei a quebrar copo e ele também começou a quebrar coisas", relembrou.
Ao ouvirem o barulho da confusão e os gritos da vítima, funcionários do estabelecimento conseguiram resgatá-la. Mesmo assim, o homem se recusou a abrir a porta do quarto.
A polícia foi acionada e o suspeito foi levado para a Delegacia Regional da Serra. Ele foi autuado em flagrante por injúria com causa de aumento de pena, ameaça qualificada, cárcere privado e divulgação de cena de estupro, sexo ou pornografia, todos na forma da Lei Maria da Penha, sendo encaminhado ao sistema prisional.
(Com informações de Caique Verli, da TV Gazeta)