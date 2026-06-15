Ex que não aceitava separação mantém mulher presa em hotel na Serra

A vítima contou que foi ao hotel a convite do ex após descobrir que ele estava divulgando fotos e vídeos íntimos dela. "Eu entrei e ele trancou a porta para eu não sair. Quando ele me disse que eu não ia sair, comecei a quebrar copo e ele também começou a quebrar coisas", relembrou.





Ao ouvirem o barulho da confusão e os gritos da vítima, funcionários do estabelecimento conseguiram resgatá-la. Mesmo assim, o homem se recusou a abrir a porta do quarto.



