Julgamento

Ex que deixou mulher paraplégica é condenado a 18 anos de prisão no ES

Márcio Reis do Santos ainda terá de pagar R$ 100 mil em indenização; Simone Fagundes Ribeiro levou cinco tiros em maio do ano passado

Publicado em 1 de agosto de 2019 às 13:08 - Atualizado há 6 anos

Simone Fagundes Ribeiro, de 21 anos, ficou tetraplégica após os tiros do ex-marido. Aos poucos, ela recupera o movimento dos braços Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste

Depois de aproximadamente um ano e dois meses de espera, Simone Fagundes Ribeiro viu o maior pesadelo da vida dela ter o último capítulo escrito. Nesta quarta-feira (31), o ex-marido, Márcio Reis do Santos, foi condenado a 18 anos de prisão em regime fechado e ao pagamento de R$ 100 mil de indenização por ter tentado assassinar a ex-mulher em Colatina.

Em maio do ano passado, ele atirou cinco vezes contra Simone, que correu o risco de ficar tetraplégica. “No primeiro momento, o médico que me atendeu disse que eu não sobreviveria e que, se conseguisse, ficaria vegetando em cima de uma cama”, disse Simone, que hoje, com a ajuda de fisioterapia, ainda mexe pouco os braços.

O julgamento começou no início da tarde e terminou apenas por volta das 21h. No Fórum Juiz João Cláudio, em Colatina, no Noroeste do Estado, foram ouvidos a mãe do acusado, o irmão da vítima e a própria Simone. Considerado culpado, Márcio respondeu por homicídio duplamente qualificado: por emboscada e por feminicídio.

Assistente de acusação, Pedro Lozer Pacheco confessou que a brutalidade do crime revolta. “Nos 12 anos em que trabalho na área penal, este é o caso mais monstruoso que atuei, porque foi premeditado em alto grau e a motivação para tal ato teria sido apenas a não aceitação do fim do relacionamento por parte do agressor”, comentou.

MISTO DE REVOLTA E ALÍVIO

O julgamento colocou, pela terceira vez, o acusado e a vítima frente a frente. “O que eu sinto é revolta, porque eu gostava muito dele e convivemos por anos. É revolta e ódio, porque hoje ele é uma pessoa que me fez muito mal. Ele não só parou com a minha vida, como afetou a da minha mãe, que precisa cuidar de mim”, desabafou Simone.

Mas nesta quarta-feira, ainda antes de saber se o ex-marido seria ou não condenado, ela já se sentia aliviada. “Esse momento é um conforto para mim, porque só as pessoas próximas sabem tudo que passei, passo e ainda vou passar”, revelou ela, que precisou adiar o sonho de fazer o curso de auxiliar de enfermagem.

RELEMBRE O CASO

Na noite do dia 2 de maio de 2018, Simone foi avisada pela mãe de Márcio que ele não estava em casa e que poderia buscar os pertences dela, que ainda estavam na residência. No entanto, o ex-marido estava escondido no galinheiro e, assim que a vítima passou pelo portão, atirou cinco vezes contra ela, fugindo em seguida.

Na época, eles estavam separados há aproximadamente dois meses, após um relacionamento de seis anos e meio. Ele não aceitava o fim da relação. Cinco dias depois do crime, Márcio foi encontrado na caixa d’água da própria casa, onde tudo aconteceu. Desde então, ele estava no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina.

