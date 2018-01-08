Ex-policial militar é preso pela morte da amante

Policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DH) prenderam, na tarde deste domingo, Carlos Pedro Soares Valadão, de 44 anos, pelo assassinato da amante, Evillen Ingrid Mota. A jovem, de 18 anos, morreu enforcada em novembro do ano passado, em Paciência, Zona Oeste do Rio. Ex-policial militar, Valadão foi expulso da corporação em 2005, após ser indiciado pela Polícia Civil por roubo qualificado em Itaguaí, Região Metropolitana do Rio.

Segundo a investigação coordenada pelo delegado Daniel Rosa, Valadão era muito ciumento e não aceitava o término do relacionamento com Evillen. No dia da morte da jovem, ele ficou monitorando a vítima até que ela saísse de casa e a seguiu até um local ermo, onde abordou a ex-amante. Valadão enforcou a jovem até a morte e abandonou o corpo numa via pública. Ele vai ser indiciado por feminicídio e pode pegar pena de até 30 anos. O ex-PM é casado e tem um filho.