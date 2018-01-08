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Rio de Janeiro

Ex-policial militar é preso pela morte da amante

A jovem, de 18 anos, morreu enforcada em novembro do ano passado, em Paciência, Zona Oeste do Rio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2018 às 09:45

Publicado em 08 de Janeiro de 2018 às 09:45

Evillen Ingrid Mota foi morta em novembro do ano passado Crédito: Divulgação / Polícia Civil
Policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DH) prenderam, na tarde deste domingo, Carlos Pedro Soares Valadão, de 44 anos, pelo assassinato da amante, Evillen Ingrid Mota. A jovem, de 18 anos, morreu enforcada em novembro do ano passado, em Paciência, Zona Oeste do Rio. Ex-policial militar, Valadão foi expulso da corporação em 2005, após ser indiciado pela Polícia Civil por roubo qualificado em Itaguaí, Região Metropolitana do Rio.
Segundo a investigação coordenada pelo delegado Daniel Rosa, Valadão era muito ciumento e não aceitava o término do relacionamento com Evillen. No dia da morte da jovem, ele ficou monitorando a vítima até que ela saísse de casa e a seguiu até um local ermo, onde abordou a ex-amante. Valadão enforcou a jovem até a morte e abandonou o corpo numa via pública. Ele vai ser indiciado por feminicídio e pode pegar pena de até 30 anos. O ex-PM é casado e tem um filho.
Carlos Pedro Soares Valadão foi preso neste domingo pela DH Crédito: Divulgação / Polícia Civil
 

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