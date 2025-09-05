Em flagrante

Ex-policial é preso suspeito de agarrar e beijar meninas de 8 anos em Vitória

As crianças tinham ido comprar bala juntas e voltaram para casa chorando após serem abusadas; caso ocorreu nessa quinta-feira (4)

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 15:38

Viatura da Polícia Militar; viatura; Polícia Militar Crédito: Wilson Rodrigues

Um ex-policial militar, de 66 anos, foi preso suspeito de estupro de vulnerável contra duas crianças de oito anos em Vitória. As pequenas contaram a uma familiar que o homem agarrou e beijou as duas quando foram comprar bala na tarde de quarta-feira (4). A parente – que é avó de uma das meninas e mãe da outra – contou à Polícia Militar que as vítimas voltaram aos prantos para casa.

Ao descobrir que ele morava em um beco, a pouco metros da casa das crianças, ela se direcionou ao local. No endereço, chegou a procurar o filho do ex-PM, mas não o encontrou. Os nomes dos envolvidos e o bairro onde ocorreu o crime não estão sendo divulgados para preservar a vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

Ela então acionou o Ciodes (190) e os agentes descobriram e identificaram o suspeito com sintomas de embriaguez (dificuldade na fala, hálito etílico, entre outros). Conforme a corporação, por este motivo, ele não conseguiu dar nenhuma informação a respeito do fato.

A Polícia Civil informou que o suspeito, após ser conduzido à Delegacia Regional de Vitória e ser autuado em flagrante por estupro de vulnerável (duas vezes), foi encaminhado ao sistema prisional.

