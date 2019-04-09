Ex-pastor procura a polícia e diz que foi obrigado por trio a fumar crack

Ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

Uma ocorrência minimamente inusitada foi registrada nesta segunda-feira (08), na Delegacia Regional de Vila Velha . Um homem, que afirma ser ex-pastor da Igreja Universal, procurou a polícia e denunciou ter sido abordado por três pessoas em um semáforo no bairro Ibes, em Vila velha, e obrigado a seguir com os desconhecidos até uma favela, onde teria sido forçado a consumir cachaça crack . No entanto, após ser confrontado, o ex-pastor acabou preso por mentir para a polícia.

À polícia, o ex-pastor contou que estava parado com o carro no sinal, por volta das 19 horas de domingo (07), quando um homem, uma travesti e uma mulher apareceram e o obrigaram a dirigir até uma favela no bairro Aribiri. No local, o grupo usou R$ 200, um celular, o macaco e o triângulo do carro para comprar crack e cachaça.

Após comprar a droga, o grupo teria seguido para um barraco no bairro Garoto, onde o ex-pastor afirma ter sido obrigado a usar crack e beber cachaça. Também em depoimento, o homem contou à polícia que, quando a droga acabou, o grupo cogitou trocar o carro por mais pedras de crack. O ex-pastor então, teria abandonado a travesti e o casal em uma rua do bairro Ibes, já de madrugada, por volta das 5h30 e buscado ajuda da polícia.

Polícia foi ao local

Na manhã desta segunda-feira (08), a polícia foi com o ex-pastor até o endereço onde o grupo teria utilizado a droga. No local, ao ser questionado pelos policiais de que forma ele teria sido obrigado a fumar crack e beber cachaça, o ex-pastor não conseguiu explicar o que havia acontecido.

Já um dos envolvidos na história contou outra versão. Segundo o homem, o ex-pastor não foi abordado no semáforo e teria procurado o grupo para fazer uso de entorpecentes. Juntos, eles teriam consumido drogas até amanhecer.

Ainda de acordo com o homem, em relato à polícia, na manhã de segunda-feira, o grupo decidiu comprar mais drogas. O ex-pastor queria vender o step do carro e foi quando os acompanhantes perceberam que ele não tinha dinheiro, momento que deu início a uma discussão.

O ex-pastor, então, teria deixado os acompanhantes no meio de uma avenida, em Vila Velha. Em seguida, foi até a delegacia.

De acordo com a Polícia Civil, o ex-pastor foi autuado por denunciação caluniosa. Ele foi levado para o Centro de Triagem de Viana. Na Audiência de Custódia, foi liberado sem pagar fiança.