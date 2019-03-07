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Facadas

Ex-namorado dá oito facadas em mulher após ficar de tocaia na Serra

De acordo com amigos da vítima, no último domingo o casal brigou e a atendente o colocou para fora de casa; com a ação, o agressor a ameaçou de morte

Publicado em 06 de Março de 2019 às 22:22

Publicado em 

06 mar 2019 às 22:22
Crédito: Marcos Fernandez | Arquivo
Uma atendente de pizzaria, 35 anos, foi alvo de oito facadas dentro de casa após ser surpreendida pelo ex-namorado, na noite de terça-feira, em Castelândia, na Serra. O suspeito havia invadido a casa e aguardou pela ex-namorada para tentar matá-la.
De acordo com amigos da vítima, no último domingo o casal brigou e a atendente o colocou para fora de casa e ele a ameaçou de morte. Na segunda-feira, ele foi à casa onde o casal morava junto havia dois meses e chamou pela ex-namorada. Como ninguém respondeu, ele entrou na residência pela janela do segundo andar e ficou a espreita da vítima.
Após sair do trabalho e buscar as duas filhas, de 14 e 9 anos de idade na casa de amigos, a atendente retornou para a casa. As meninas ficaram na varanda enquanto a mãe entrou no imóvel e foi golpeada pelo ex-namorado. Foram oito golpes de faca no corpo da vítima, sendo que um deles atingiu o baço e outra o pulmão da vítima. O criminoso fugiu do local.
A mulher foi ajudada por vizinhos que a levaram para o atendimento de urgência do Hospital Jayme dos Santos, em Morada de Laranjeiras, na Serra. Ontem à tarde, ela passou por cirurgia. O quadro de saúde dela não foi informado pela assessoria do hospital. As filhas da vítima estão aos cuidados por uma amiga da atendente pois ela não possui parentes no Espírito Santo. Familiares estão vindo da Bahia para dar assistência à atendente.
Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no hospital e no local onde aconteceu o crime e fizeram os primeiros levantamentos sobre o caso. A investigação ficará sob a responsabilidade da Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).

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