Ex-governador Casagrande é rendido e tem carro roubado em Vitória Crédito: Mariana Perim

O ex-governador Renato Casagrande foi rendido por dois homens armados e teve seu carro, um Ford Focus, roubado na manhã deste domingo (18), na Avenida Carlos Moreira Lima, em Bento Ferreira, Vitória. O veículo foi encontrado em Manoel Plaza, bairro da Serra. O crime aconteceu por volta das 10h40. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

Casagrande contou que havia ido à igreja, no Bairro República, no início da manhã. Depois da missa voltou para casa, e estacionou o carro na rua porque sairia logo em seguida com a esposa, para almoçar na casa de um dos cunhados. Assim que o casal entrou no veículo, foi abordado por dois homens, um deles armado. Os dois criminosos exigiram que os dois saíssem rapidamente do carro. O ex-governador jogou, então, dois celulares no chão do veículo, um profissional e um de uso pessoal.

"Nós deixamos o carro do lado de fora porque tínhamos ido mais cedo ao Bairro República, e voltamos só para pegar as coisas e ir para lá (casa do cunhado). Quando entramos e fechamos as portas, uma pessoa me abordou com revólver para sair do carro, eu e minha esposa saímos, chegou a outra pessoa pediu que a gente saísse, a gente saiu", disse o ex-governador Renato Casagrande.

Na sequência, os criminosos fugiram com o veículo.

RASTREAMENTO

Segundo Casagrande, foi por meio do celular dele que a polícia conseguiu localizar o veículo abandonado. O ex-governador jogou os dois telefones dele - um pessoal e um institucional - no chão do carro antes de os criminosos saírem com o veículo.

"Logo fiz o registro no 190. Percebi que eles haviam achado apenas um dos aparelhos, e que o outro continuava ligado. Por isso, conseguimos rastrear pelo sistema do celular e vimos onde o carro estava", contou Casagrande.

Até o momento, nenhum criminoso foi encontrado.

PM: PATRULHAMENTO É DIÁRIO

Moradores se queixam com frequência de assaltos na região de Bento Ferreira, mas a Polícia Militar garante que realiza o patrulhamento diariamente por vários meios. O bairro tem policiamento por diversas modalidades: utilizamos bicicletas, viaturas, motos e até mesmo a cavalaria, afirmou a tenente Cyndi, supervisora do policiamento noturno.

De acordo com a tenente, a PM realiza reuniões com as comunidades mensalmente, não apenas com moradores de Bento Ferreira, mas também de outros bairros da Capital. Há sim essa comunicação, até para que a população traga as demandas específicas de cada região. A partir dessas demandas, fazemos o policiamento, ressaltou Cyndi, que ainda garantiu a manutenção do policiamento ostensivo no bairro.