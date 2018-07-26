Ex-gerente dos Correios de Viana é preso acusado de ajudar assaltantes

Após investigações, policiais da Superintendência da Polícia Federal, em São Torquato, Vila Velha, prenderam o funcionário dos Correios Crédito: Fernando Madeira

Um funcionário dos Correios foi preso pela Polícia Federal na tarde desta quarta-feira (25), em Cariacica, acusado de passar informações e fornecer material a assaltantes em pelo menos três roubos à agência dos Correios de Viana, ocorridos entre 2017 e 2018.

O homem, que não teve o nome divulgado, foi preso após um cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Federal. O funcionário foi flagrado com 54 munições de calibre 380 e 38. A Polícia Federal também encontrou com ele nove cédulas de R$ 100,00 falsas.

Segundo investigações da Polícia Federal, o funcionário era gerente da agência de Viana, onde os roubos foram cometidos, ficando com parcela dos valores levados pelos criminosos.

O funcionário foi indiciado no Artigo 289 (falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel-moeda de curso legal no país ou no estrangeiro: Pena - reclusão, de três a doze anos, e multa) combinado com Artigo 12 da Lei 10.826/2003 (Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa: Pena - detenção, de um a três anos, e multa).

Após o flagrante, o funcionário foi encaminhado ao Sistema Prisional.

O QUE DIZ OS CORREIOS

Em nota, a empresa informou que ainda não recebeu notificação da prisão do empregado. Assim que houver o comunicado oficial o contrato de trabalho será suspenso. Paralelamente, será aberto processo administrativo-disciplinar para apurar a conduta do empregado para que as devidas providências sejam tomadas.

A empresa afirma que o empregado em questão foi gerente da Agência de Correios de Viana até junho de 2018. Ele foi destituído da função no último mês e atualmente estava trabalhando como atendente em outra unidade.

CORREIOS VIRAM ALVO FÁCIL PARA ATAQUE DE BANDIDOS NO ES

Os ladrões fazem os funcionários reféns, e os carteiros são sequestrados Crédito: Divulgação

De acordo com a Polícia Federal, apenas em 2018 foram 24 assaltos a agências dos Correios, oito arrombamentos, 11 roubos de cargas e três tentativas de assaltos. O delegado da PF Lorenzo Espósito contou que de 2017 para cá cerca de 50 assaltantes já foram presos. Ao serem interrogados, eles contam porque preferem os Correios ao invés de agências bancárias, por exemplo.

As agências dos Correios não são consideradas bancárias e, por isso, a lei não exige investimento em segurança como porta giratória, detector de metal, segurança armada e vidro blindado, por exemplo. Mas muitas são correspondentes bancárias e mexem com dinheiro. Os bandidos observam isso, explicou.

O delegado completou que o município da Serra lidera os assaltos contra a categoria, somando cerca de 80% dos casos.

Os bairros Feu Rosa, Vila Nova Colares, Serra Dourada e a Grande Jacaraípe, ambos na Serra, são alguns dos que mais apresentam casos de roubos. Percebemos, inclusive, que muitos dos assaltantes são moradores do município e aproveitam para observar a movimentação das agências e dos carros dos Correios, contou.

No caso das agências, os funcionários são feitos reféns. Já nos roubos a carga, os carteiros costumam ser sequestrados e colocados no baú do veículo. Muitos ficaram traumatizados. Por conta disso, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Correios Prestadora de Serviços Postais, Telegráficos, Encomendas e Similares do Espírito Santo (Sintect-ES) afirma que em alguns bairros da Serra o serviço de entrega foi suspenso.

Isso foi definido em assembleia. Até o momento os bairros onde as entregas de encomendas estão suspensas são: Serra Dourada I, II e III, Cidade Pomar e Feu Rosa. Outras regiões podem ter as entregas suspensas se ocorrerem novos casos, afirmou o Sintect-ES, por nota.

SINDICATO QUER ESCOLTA ARMADA PARA ENTREGAS

Com entregas suspensas em alguns bairros da Serra devido aos índices de assaltos contra carteiros, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Correios Prestadora de Serviços Postais, Telegráficos, Encomendas e Similares do Estado do Espírito Santo (Sintect-ES) encaminhou aos Correios suas reivindicações, que incluem escolta armada.

De acordo com o sindicato, mesmo entendendo que os crimes tratam-se de um problema de segurança pública, o número de ocorrências aumentou consideravelmente e não houve reforço na segurança. O aumento da violência contra trabalhadores dos Correios é alarmante. Muitos casos envolvem agressões físicas, sequestros e ameaças diretas à integridade dos trabalhadores. Nos últimos dois anos foram mais de 100 ocorrências e se antes somente carteiros eram afetados, agora todas as unidades dos Correios são alvos da bandidagem, disse o sindicato, por nota.

O presidente do Sindicato, Fischer Moreira, afirmou que enquanto não houver a escolta armada, uma solução pode ser um suporte da Polícia Militar. Ele disse, ainda, que muitos trabalhadores estão traumatizados. Quem precisa fazer entrega na Serra fica em pânico. Nossa luta por segurança é para garantir a normalidade das entregas, disse.

Procurados, os Correios informaram, por nota, que investem constantemente na segurança dos seus empregados e mercadorias transportadas. Disse ainda que o setor de Segurança Patrimonial da empresa está em constante contato com os órgãos de Segurança Pública.

Os ladrões fazem os funcionários reféns, e os carteiros são sequestrados Crédito: Divulgação

Assalto a mão armada, trabalhadores reféns e até sequestrados. Assim tem sido a rotina de funcionários dos Correios, que passaram a ser alvo frequente dos criminosos nos últimos meses. Para a polícia, os próprios bandidos afirmam: assaltar a categoria é fácil porque falta segurança. Traumatizados, muitos já deixaram de fazer entregas em alguns bairros da Serra, município onde ocorre cerca de 80% dos casos.

De acordo com a Polícia Federal, apenas em 2018 foram 24 assaltos a agências dos Correios, oito arrombamentos, 11 roubos de cargas e três tentativas de assaltos. O delegado da PF Lorenzo Espósito contou que de 2017 para cá cerca de 50 assaltantes já foram presos. Ao serem interrogados, eles contam porque preferem os Correios ao invés de agências bancárias, por exemplo.

As agências dos Correios não são consideradas bancárias e, por isso, a lei não exige investimento em segurança como porta giratória, detector de metal, segurança armada e vidro blindado, por exemplo. Mas muitas são correspondentes bancárias e mexem com dinheiro. Os bandidos observam isso, explicou.

O delegado completou que o município da Serra lidera os assaltos contra a categoria, somando cerca de 80% dos casos.

Os bairros Feu Rosa, Vila Nova Colares, Serra Dourada e a Grande Jacaraípe, ambos na Serra, são alguns dos que mais apresentam casos de roubos. Percebemos, inclusive, que muitos dos assaltantes são moradores do município e aproveitam para observar a movimentação das agências e dos carros dos Correios, contou.

No caso das agências, os funcionários são feitos reféns. Já nos roubos a carga, os carteiros costumam ser sequestrados e colocados no baú do veículo. Muitos ficaram traumatizados. Por conta disso, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Correios Prestadora de Serviços Postais, Telegráficos, Encomendas e Similares do Espírito Santo (Sintect-ES) afirma que em alguns bairros da Serra o serviço de entrega foi suspenso.

Isso foi definido em assembleia. Até o momento os bairros onde as entregas de encomendas estão suspensas são: Serra Dourada I, II e III, Cidade Pomar e Feu Rosa. Outras regiões podem ter as entregas suspensas se ocorrerem novos casos, afirmou o Sintect-ES, por nota.

SINDICATO QUER ESCOLTA ARMADA PARA ENTREGAS

Com entregas suspensas em alguns bairros da Serra devido aos índices de assaltos contra carteiros, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Correios Prestadora de Serviços Postais, Telegráficos, Encomendas e Similares do Estado do Espírito Santo (Sintect-ES) encaminhou aos Correios suas reivindicações, que incluem escolta armada.

De acordo com o sindicato, mesmo entendendo que os crimes tratam-se de um problema de segurança pública, o número de ocorrências aumentou consideravelmente e não houve reforço na segurança. O aumento da violência contra trabalhadores dos Correios é alarmante. Muitos casos envolvem agressões físicas, sequestros e ameaças diretas à integridade dos trabalhadores. Nos últimos dois anos foram mais de 100 ocorrências e se antes somente carteiros eram afetados, agora todas as unidades dos Correios são alvos da bandidagem, disse o sindicato, por nota.

O presidente do Sindicato, Fischer Moreira, afirmou que enquanto não houver a escolta armada, uma solução pode ser um suporte da Polícia Militar. Ele disse, ainda, que muitos trabalhadores estão traumatizados. Quem precisa fazer entrega na Serra fica em pânico. Nossa luta por segurança é para garantir a normalidade das entregas, disse.

Procurados, os Correios informaram, por nota, que investem constantemente na segurança dos seus empregados e mercadorias transportadas. Disse ainda que o setor de Segurança Patrimonial da empresa está em constante contato com os órgãos de Segurança Pública.

POLÍCIA FEDERAL TRAÇA O PERFIL DOS ASSALTANTES

Se os criminosos que assaltam os carteiros dos Correios costumam ter antecedentes criminais, renda baixa e ser moradores da Serra, aqueles que roubam as agências geralmente andam bem vestidos, não possuem antecedentes criminais, normalmente são de classe média e possuem alguma relação com o mundo das drogas.

O perfil dos assaltantes foi traçado pelo delegado da Polícia Federal Lorenzo Espósito. Após prender e interrogar cerca de 50 assaltantes de Correios, o delegado contou que a maioria se conhece e já participaram de roubos juntos. Alguns ainda não foram identificados.

Plínio Andrade Alves, Rodrigo Denardi Vicentini e Liam Noimek são procurados Crédito: Divulgação

Na ação, há diferenças se as vítimas forem carteiros em carros ou funcionários em agências. No caso dos carteiros, os bandidos escolhem uma rua sem movimento, sequestram a vítima, alguns tentam escolher os melhores produtos, outros levam tudo. Eles não possuem tanta organização, mas não repetem os lugares de ataque, contou.

Já em casos de agências, o delegado completou que as ações costumam durar entre 15 a 20 minutos. Eles chegam bem vestidos, com roupas sociais ou camisas pólo, para não chamar atenção. Um bandido fica na porta dando cobertura enquanto dois ou três entram. Todo cliente que chega é rendido.

Os cofres das agências possuem um sistema de segurança onde ele só é aberto cerca de 20 minutos após a senha. É uma forma de tentar desmotivar os bandidos. Mas eles já conhecem o sistema, ignoram isso e aguardam, fazendo funcionários reféns. Nesses minutos, tudo pode acontecer.

Para Espósito, a falta de segurança prejudica a todos: causa prejuízo psicológico aos funcionários, financeiro aos Correios e atinge toda a sociedade que depende desses serviços. Após os crimes, as agências ficam fechadas para perícia e apuração interna. Traumatizados, muitos funcionários ficam de licença médica. Tudo isso faz com que os Correios deixem de prestar o serviço corretamente. Ninguém ganha com essa falta de segurança.

PROCURADOS

Dos assaltantes à agências dos Correios, a polícia está atrás de três criminosos. Um deles é Rodrigo Denardi Vicentini, acusado de assaltar a agência da Praia do Suá, em Vitória.

Plínio Andrade Alves é procurado por assaltar a agência de Baixo Guandu. Já e Liam Noimek é considerado foragido por assaltar a agência de Ecoporanga. Informações podem ser passadas pelo 181.

CASOS RECENTES

25/05/2018

Dois criminosos armados e vestindo uniformes escolares invadiram uma agência dos Correios em Cobilândia, Vila Velha, roubando cerca de R$ 2 mil. Para a ação, os bandidos entraram na agência e obrigaram os funcionários e clientes a deitar no chão. Após o roubo, eles fugiram e ninguém foi preso.

07/05/2018

A agência dos Correios de Jerônimo Monteiro, no Sul do Estado, foi arrombada e furtada após os bandidos fazerem um buraco na parede dos fundos. Os criminosos tentaram abrir o cofre com um maçarico e violaram encomendas. O montante furtado não foi informado.

No mesmo dia, uma agência dos Correios foi alvo de bandidos em Marilândia, região Noroeste do Estado. A porta principal foi arrombada e vários objetos, como o cofre, foram danificados. A quantia roubada não foi informada.

23/04/2018

A Agência dos Correios de Afonso Cláudio, na região serrana, teve o cofre da unidade arrombado com um maçarico. As imagens das câmeras de segurança foram danificadas.

A unidade fica na Avenida Marechal Deodoro, no Centro da cidade, e é a segunda vez que é alvo de bandidos. No dia 4 de abril de 2017 a agência foi assaltada por quatro homens. Na ocasião os bandidos fugiram antes que a polícia fosse acionada.

10/04/2018

Quatro bandidos foram presos após assalto à agência dos Correios de Castelo, Sul do Estado. Durante o crime, houve troca de tiros e pânico. A agência fica na Avenida Nossa Senhora da Penha, no Centro da cidade. A quadrilha anunciou o assalto aos funcionários e causou pânico entre os clientes e pedestres que passavam pelo local.

Uma viatura da polícia que estava nas imediações recebeu um chamado e chegou à agência a tempo de encontrar os assaltantes e houve troca de tiros. As vítimas, de acordo com os militares, tiveram objetos roubados e chegaram a ser colocadas no banheiro e em um outro cômodo do interior da agência. Três bandidos foram presos no local e o quarto foi preso na região.