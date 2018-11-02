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Violência

Ex-funcionário é suspeito de matar dono de farmácia em Guarapari

Crime aconteceu no final da tarde desta quinta-feira (01) na região da Enseada Azul
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 nov 2018 às 12:59

Publicado em 02 de Novembro de 2018 às 12:59

Farmácia na avenida Meaípe, em Guarapari, onde homem foi encontrado morto Crédito: Daniela Carla
O dono de uma farmácia foi assassinado dentro do estabelecimento em Nova Guarapari, em Guarapari, na tarde desta quinta-feira (1º). O empresário, identificado como Alexandre Amarantes Camilo de Oliveira, de 51 anos, pode ter sido morto por um ex-funcionário. Erivelton Soares foi preso em Viana.
A farmácia fica na avenida Meaípe, na região da Enseada Azul. Segundo a Polícia Militar, os tiros atingiram várias partes do corpo do empresário, inclusive a cabeça. O Samu foi chamado, mas a vítima veio a óbito antes da chegada do socorro. De acordo com testemunhas, Erivelton chegou na farmácia de moto. Ele foi preso longe do local do crime, em Viana. Também foi preso um homem que deu carona para a fuga, mas o nome dele não foi divulgado.
A esposa do empresário assassinado contou à PM que Alexandre era sócio de um motel e de uma construtora. Além disso, o casal também teve um restaurante, no Centro de Guarapari, onde Erivelton trabalhou por dois anos. Antes do crime, o suspeito esteve na farmácia para cobrar uma dívida, mas, segundo a esposa, esse débito já havia sido quitado. Erivelton, inclusive, processa o casal na Justiça. 
Com Inconformações de Daniela Carla da TV Gazeta.

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