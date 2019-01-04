Ex-agente penitenciário é preso por tentar matar a esposa após discussão

Prédio da DHPP em Vitória Crédito: Kaique Dias | Rádio CBN

Um ex-agente penitenciário, de 44 anos, foi preso nesta quinta-feira acusado de atirar contra a esposa, uma mulher de 36 anos, após uma discussão no bairro Bonfim, em Vitória.

O casal vivia junto há cinco anos e tem um filho de 3 anos juntos. No relato da vítima à polícia sobre o dia do crime, ela disse que o marido estava agressivo devido a ciúmes e que dias antes havia a agredido dentro de casa por esse motivo. Além disso, ele a amaçava de morte caso se separassem.

No dia 23 de dezembro, ainda na versão da mulher, o ex-agente estava alterado e começou a agredir a esposa. O acusado pegou uma arma que estava em cima do guarda-roupas e derrubou a esposa no chão. Ele teria apontado a arma na cabeça dela, momento em que a vítima reagiu e lutou para se desvencilhar ao segurar o braço do marido. O ex-agente penitenciário atirou e atingiu a barriga da esposa.

Antes de fugir, o suspeito fez ameaças contra populares que se aproximaram da casa para ver o que havia acontecido. Nesta quinta-feira, após levantamento feitos pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPP), os policiais chegaram até o ex-agente penitenciário no bairro São Cristóvão, em Vitória, em cumprimento ao mandando de prisão temporária em aberto por tentativa de homicídio.