Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Polícia

Ex-agente penitenciário é preso por tentar matar a esposa após discussão

Antes de fugir, o suspeito fez ameaças contra populares que se aproximaram da casa para ver o que havia acontecido

Publicado em 04 de Janeiro de 2019 às 00:19

Publicado em 

04 jan 2019 às 00:19
Prédio da DHPP em Vitória Crédito: Kaique Dias | Rádio CBN
Um ex-agente penitenciário, de 44 anos, foi preso nesta quinta-feira acusado de atirar contra a esposa, uma mulher de 36 anos, após uma discussão no bairro Bonfim, em Vitória.
O casal vivia junto há cinco anos e tem um filho de 3 anos juntos. No relato da vítima à polícia sobre o dia do crime, ela disse que o marido estava agressivo devido a ciúmes e que dias antes havia a agredido dentro de casa por esse motivo. Além disso, ele a amaçava de morte caso se separassem.
No dia 23 de dezembro, ainda na versão da mulher, o ex-agente estava alterado e começou a agredir a esposa. O acusado pegou uma arma que estava em cima do guarda-roupas e derrubou a esposa no chão. Ele teria apontado a arma na cabeça dela, momento em que a vítima reagiu e lutou para se desvencilhar ao segurar o braço do marido. O ex-agente penitenciário atirou e atingiu a barriga da esposa.
Antes de fugir, o suspeito fez ameaças contra populares que se aproximaram da casa para ver o que havia acontecido. Nesta quinta-feira, após levantamento feitos pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPP), os policiais chegaram até o ex-agente penitenciário no bairro São Cristóvão, em Vitória, em cumprimento ao mandando de prisão temporária em aberto por tentativa de homicídio.
Ele foi ouvido na DHPM e alegou que o disparo foi feito pela esposa e que teria sido acidental. A arma era registrada. No final do dia, o suspeito foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

ciumes mulher
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados