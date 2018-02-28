Estupro coletivo em Guarapari: 'Ela vai sair dessa', diz primo

A vítima foi encaminhada para o Hospital São Lucas, em Vitória Crédito: Elis Carvalho

violência sofrida por uma jovem no último dia 17, que foi estuprada por quatro rapazes, na região de Aldeia de Perocão, em Guarapari, um familiar desabafou e relatou que o estado de saúde da moça de 23 anos ainda é considerado gravíssimo. Segundo ele, ela está em coma induzido. Ainda impressionado com a brutalidade e, um familiar desabafou e relatou que o estado de saúde da moça de 23 anos ainda é considerado gravíssimo. Segundo ele, ela está em coma induzido.

É um choque. Ele estava em Guarapari há um tempo, quando ficamos sabendo que ela estava internada, tudo já havia acontecido há dois dias, contou o primo da jovem, que preferiu não se identificar.

A família recebeu a notícia de que a jovem estava internada, mas não sabia ao certo o que havia acontecido. Uma pessoa postou no Facebook que era para a família entrar em contato com porque ela tinha notícias, disse.

Os pais da vítima são falecidos, e é o primo quem faz as visitas diariamente para acompanhar o estado de saúde da jovem e manter os demais familiares informados.

O rapaz contou que ainda não houve nenhuma evolução no quadro de saúde da jovem. Quando chegamos no hospital, o médico disse que ela chegou toda perfurada e que eles estavam fazendo o que dava para fazer, tentando salvar a vida dela, contou.

De acordo com esse parente, a vítima está internada desde o dia 17 de fevereiro, em coma induzido. O estado dela é considerado gravíssimo. Já tem mais de uma semana que ela está no hospital e não tivemos nenhuma evolução, disse. Apesar do quadro, o primo completou: Eu creio que ela vai sair dessa.

O CASO

Uma jovem de 23 anos está internada em estado grave no Hospital São Lucas, em Vitória, após ter sido vítima de um estupro coletivo na região da Aldeia de Perocão, em Guarapari, na madrugada do último dia 17. Quatro rapazes são investigados suspeitos de cometer o crime.





Segundo o titular da Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) de Guarapari , Tarik Souki, além de ter sido estuprada, a jovem quase foi morta por dois adultos e dois adolescentes, que tentaram assassinar a vítima com 22 facadas. Eles também tentaram esmagar a cabeça dela com uma pedra, que foi encontrada no local junto à faca.

A jovem saiu na noite de uma sexta-feira (16) dizendo que iria encontrar um rapaz que conheceu, segundo essa amiga. A Polícia Civil, no entanto, diz que ela foi à região para usar drogas com os quatro investigados, em um beco já conhecido pelos policiais por causa do intenso tráfico, perto de um campo de futebol.