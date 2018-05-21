Estuprador faz duas vítimas em Jacaraípe, na Serra

Terreno onde crimes foram praticados em Jacaraípe Crédito: Victor Muniz

"Eu não sei de onde ela tirou forças". A frase é da tia de uma das primas estupradas por Charles Muller Vasconcelos de Souza, de 31 anos, na madrugada deste domingo (20), em um terreno baldio de Parque Jacaraípe, na Serra.

O suspeito foi preso cerca de 10 minutos após o crime e autuado por dois estupros, sendo um qualificado pelo fato de uma das vítimas ser menor de idade.

A cozinheira de 38 anos foi a primeira pessoa a socorrer a menor, de 16, após ela conseguir escapar do terreno baldio onde foi violentada, junto da prima, uma estudante de 18 anos. A tia narrou a história contada pela sobrinha e como ela conseguiu se safar.

As vítimas voltavam de uma festa de amigos de escola, quando foram abordadas por Charles no meio do caminho. "Elas contaram que estavam voltando de uma festa de amigos da escola e ele abordou, anunciando um assalto. Elas disseram que não tinham nada e ele respondeu que ia fazer sexo com elas. Ele simulou que estava armado, que essa arma estaria na mochila dele e se elas não obedecessem mataria as duas", relatou a cozinheira.

Neste momento, o bandido levou as duas para o matagal e, sob ameaças de morte, iniciou o estupro. Cerca de uma hora depois, a estudante conseguiu pegar uma pedra, golpear Charles na cabeça e escapar do local, mesmo após ser agredida de volta.

"A pedra estava enterrada no chão. Ela conseguiu induzir ele a tirar a pedra. Disse que estava machucando a prima dela. Aí ele tirou, jogou ao lado, quando ele foi novamente para cima da prima dela, ela pegou a pedra e acertou na cabeça dele. Nesse momento ele caiu, levantou, ele a jogou no chão e bateu muito nela. Deu murro no rosto, nas costas, ela conseguiu dar um chute no rosto dele e correr", afirmou a tia.

Antes de fugir, a estudante ainda conseguiu pegar a mochila do acusado, pois era onde a arma estaria. Nua, e gritando por socorro na rua, ela jogou o objeto por cima do portão da casa da tia, que ouviu e rapidamente abriu para que ela entrasse.

"Eu ouvi e fiquei desesperada. Meu marido abriu o portão e ela entrou, caiu desmaiada, mas antes falou da prima dela. A gente colocou um lençol em cima dela e meu marido foi até a rua ver onde estava a outra menina. Quando ele chegou ela estava lá, nua, totalmente desorientada. A mais velha travou", contou a cozinheira.

A Polícia Militar foi acionada e, quando chegou ao local, conseguiu identificar Charles pelo fato dos documentos dele estarem dentro da mochila. Os PMs foram até o endereço dele e o prenderam, encaminhando-o para a 3ª Delegacia Regional, em Laranjeiras.

Segundo a tia da estudante, momentos antes de ser levado para a unidade, ele teria afirmado à família que não estava nem um pouco arrependido de cometer o crime.

"Quando a polícia trouxe ele aqui, ele ainda disse que não estava nem um pouco arrependido. Ele sequestrou as meninas, bateu e estuprou. Esse cara não pode ficar solto. Eu não dormi nessa noite. Só lembro daquela cena", disse a cozinheira.

A tia ainda ressaltou que a estudante está muito abalada com a situação e traumatizada, mas destacou o fato dela, sendo adolescente, ter conseguido lutar com um homem e ainda salvar a prima.