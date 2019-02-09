Ocorrência da confusão foi registrada na Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Edson Chagas

Dois estudantes, fingindo ser policiais, abordaram e agrediram três pessoas e foram agredidos em seguida na madrugada deste sábado (9) na Praia da Costa, em Vila Velha . Os estudantes de 18 e 27 anos decidiram se passar por policiais com a intenção de localizar um bandido que teria assaltado um amigo deles na segunda-feira (4).

De acordo com depoimentos prestados à Polícia Civil, os dois passavam em um Celta prata pela rua Mário Almeida, na Praia da Costa, às 4 horas, quando viram três pessoas, sendo um casal de moradores de rua e um operador de máquinas de 27 anos.

Os dois estudantes desceram do veículo e, usando os celulares na cintura, simularam estarem armados. Eles abordaram o trio, ordenaram que todos colocassem as mãos na parede e questionaram sobre o assalto que o amigo teria sofrido há alguns dias na região.

Your browser does not support the audio element. Estudantes fingem ser policiais, agridem três e apanham na Praia da Costa

Como as vítimas não souberam informar nada sobre o fato, os falsos policiais passaram a agredir o casal e o operador de máquinas. Após a agressão, os dois estudantes voltaram para o carro, deram uma volta no quarteirão e voltaram ao local. Novamente, abordaram as vítimas e reiniciaram as perguntas relacionadas ao assalto. Desta vez, as vítimas perceberam que os falsos policiais não estavam armados e começaram a agredir a dupla.

O operador de máquinas contou à polícia que passava na rua quando foi abordado pelos jovens que fingiram ser policiais. Na segunda abordagem, ele notou que os estudantes não estavam armados e decidiu lutar contra eles. Neste momento, o estudante de 18 anos fugiu correndo, avistou uma radiopatrulha da Polícia Militar e denunciou a agressão. À PM, o estudante contou que ele o amigo passavam pelo local quando foram vítimas de uma tentativa de assalto.

Quando a PM chegou no local da briga, o casal de moradores de rua já havia ido embora. O operador de máquinas e o jovem de 18 anos foram levados à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. O outro falso policial, de 27 anos, foi levado a um hospital de Vila Velha com ferimentos na cabeça e depois foi conduzido à delegacia.