Estudante leva facadas de bandidos durante assalto em Vitória

Rapaz foi transferido para o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, após ser ser atendido no PA de Carapina Crédito: Divulgação / Secretaria de Saúde

Um estudante de 22 anos foi esfaqueado durante um assalto, logo após sair do curso, por volta das 22h desta terça-feira (03), na Avenida Marechal Campos, em Vitória.

Ele havia parado em uma barraquinha para lanchar, perto de um supermercado da região, quando foi abordado por três criminosos e reagiu.

Segundo informações dos investigadores do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção á Pessoa (DHPP), o jovem é aluno de uma instituição de ensino da região.

A vítima havia acabado de sair da aula, quando resolveu parar no local para comer. Neste momento, ele foi surpreendido pelo trio de criminosos, que o abordaram exigindo a mochila e os pertences.

O estudante disse aos policiais que reagiu e entrou em luta corporal com os assaltantes, momento em que um deles sacou uma faca e o golpeou na cabeça e no braço direito.

Os bandidos conseguiram levar a mochila e o celular da vítima, que correu de volta para a instituição de ensino, onde foi auxiliado por um professor.

Como os cortes não foram profundos, o jovem preferiu ir até a casa do irmão, em um bairro da Serra, pedir que o levasse a um hospital. O familiar do estudante o encaminhou ao Pronto-Atendimento de Carapina, onde ele recebeu os primeiros socorros.

Em seguida, o rapaz foi transferido ao Hospital Jayme dos Santos Neves, em Laranjeiras, onde tomou dois pontos na cabeça e foi ouvido pelos investigadores da DHPP, antes de receber alta.

Nenhum suspeito foi detido ou identificado até o momento. O caso será investigado pela Polícia Civil.