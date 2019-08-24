Estudante é vítima de bala perdida em Cariacica

Um estudante de 27 anos foi vítima de bala perdida quando participava de uma confraternização com amigos da escola na noite desta sexta-feira (23) no bairro Graúna, em Cariacica . A esposa dele também estava lá, mas não foi atingida.

A vítima contou que saiu da escola, modalidade Educação para Jovens e Adultos (EJA), e seguiu para o estabelecimento localizado na Rua Bela Vista, às 20h30. O bar fica a 20 metros de distância uma igreja evangélica.

No local, cerca de 10 amigos da escola do estudante fariam um encontro para conversar, comer petiscos e tomar um caldo de mocotó que seria preparado por um dos integrantes do grupo.

O bar seria fechado para atender somente os estudantes, todos moradores da região. Durante o dia, a vítima trabalha como pedreiro.

Enquanto os amigos se preparavam para comer, quatro bandidos em duas motos passaram pela Rua Laurindo Pereira Nascimento atirando na direção da Rua Bela Vista, onde o estudante conversava com amigos quando foi atingido com um tiro na perna direita. A bala atravessou o membro.

"Eu estava de costas para a rua quando ouvi estouros, nem imaginei que fossem tiros. De repente, senti a perna queimando e então vi que tinha sido baleado. Todo mundo deitou no chão, com medo de ser baleado também", relembrou.

O estudante foi socorrido pelo Samu e levado para o Hospital São Lucas , em Vitória. Ele já recebeu alta. O crime será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.

"Foi uma sensação muito ruim. Nunca imaginei que fosse passar por isso. Eu estava no lugar errado, na hora errada, mas Deus me deu o livramento. Aconteceu comigo, mas se tivesse acontecido com meus filhos nem sei dizer como eu estaria agora", comentou.

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JANELA QUEBRADA

Segundo testemunhas, na fuga, os bandidos continuaram atirando sem um alvo definido. Um dos disparos atingiu uma janela de vidro do terceiro andar do prédio onde mora o filho, a nora e os netos de uma professora de 60 anos.

Rua Laurindo Nascimento Pereira, Graúna, Cariacica Crédito: Isaac Ribeiro

Ela estava estudando com o neto, um menino de 11 anos, quando ouvi ouviu o barulho. Outra neta, uma menina de 5 anos, e o marido também estavam no imóvel. O homem estava dormindo e não viu ouviu a ação criminosa.