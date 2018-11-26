Estudante é morto com tiro peito em assalto dentro de Transcol

Deivid Jercey morreu com um tiro no peito dentro de Transcol em Vila Velha Crédito: Reprodução/Facebook

Um jovem de 18 anos morreu após levar um tiro no peito durante assalto em ônibus do Transcol por volta das 21h30 deste domingo (25), em Vila Velha. Segundo uma tia do rapaz, Deivid Jercey chegou a descer do ônibus, da linha 619 (Itaparica/Balneário de Ponta da Fruta), mas caiu no chão e morreu do lado de fora do coletivo.

A família ainda não sabe exatamente a dinâmica do crime. "O ônibus estava cheio, não sabemos ao certo o que aconteceu. Disseram que eram três e acredito que ele não tenha reagido a um assalto. Ele dizia que nunca reagiria. Ele falava que se um dia chegasse de cueca era porque foi assaltado, pois não reagiria", diz a podóloga Liliane de Souza, tia do jovem.

O estudante voltava da casa da namorada em Jardim Marilândia, também em Vila Velha, quando o crime ocorreu. "Ele nem era muito de andar sozinho, eu estranhei, ele é muito caseiro. Ele sempre saía com o irmão e a mãe. Ele não era vagabundo. Todo final de semana a namorada vem para o Balneário de Ponta da Fruta, depois ele leva ela", conta a tia.

ESCOLA E TRABALHO

Segundo Liliane, Jercey estava terminando o Ensino Médio e a família dele tem uma fábrica de vassouras, onde o jovem trabalhava desde pequeno.

Sempre foi muito obediente. Está sendo um choque pra gente. Ele levou um tiro no peito. As pessoas que estavam no ônibus disseram que acham que ele estava com fone e não entendeu. Foi um assalto. Eles levaram celular de vários passageiros no ônibus. Diz que todos os dias acontece isso. O pessoal do Balneário está acostumado. É sempre no mesmo lugar, o segundo ponto depois do posto dos guardas. Ali na altura de Riviera. Liliane de Souza, tia do jovem

"Pessoas conhecem a nossa família e estavam dentro do ônibus nos ligaram e disseram que havia acabado de acontecer. Aí fomos direto para lá", diz Liliane.

JUSTIÇA

A gente quer o culpado preso. Estamos falando para que a empresa passe logo as imagens para a polícia. Aqui não tem policiamento e os assaltos são sempre no mesmo local. Quem é morador aqui sabe que acontece. Não temos proteção. Eles assaltam e fogem. Está assim direto e não tem condição de vivermos. Liliane de Souza, tia do jovem

VELÓRIO E ENTERRO

Deivid Jercey será velado na Igreja Assembleia de Deus em Balneário Ponta da Fruta. O enterro será no Cemitério Parque da Paz.