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Crime

Estudante é assaltada e agredida a caminho da escola na Serra

Adolescente foi rendida por dois homens em uma moto, no bairro Vila Nova de Colares. Vítima foi agredida com um soco no ombro e teve o celular roubado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2018 às 19:19

Publicado em 14 de Novembro de 2018 às 19:19

Estudante assaltada na Serra Crédito: Bianca Vailant
Uma adolescente de 15 anos foi assaltada e agredida, por volta das 7h desta quarta-feira (14), enquanto seguia para a escola no bairro Vila Nova de Colares, na Serra. Os bandidos, que não estavam armados, levaram o celular da vítima.
A estudante contou que estava indo a pé e sozinha para a escola, quando foi abordada por dois homens em uma moto. Coloquei o meu celular no silencioso e guardei na mochila. Eu tinha acabado de sair de casa e eles me abordaram pedindo o celular, contou a vítima.
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A menina contou que, no momento da abordagem, negou que estivesse com o celular. No entanto, os bandidos afirmaram que tinham visto ela guardando o aparelho. Eles me disseram que se eu não entregasse o meu celular iriam me dar uma surra, disse.
Antes de pegarem o celular da vítima, os bandidos chegaram a agredi-la com um soco no ombro. Eles me bateram, mas eu estava tão nervosa que na hora eu nem senti dor. Eles pegaram o celular da minha mão e saíram, contou, ainda abalada. 
A adolescente voltou para casa e contou ao irmão o que havia acontecido. Meu irmão quis ir atrás deles, mas eu fiquei com muito medo. Não fui para a escola e pedi que a minha mãe me levasse na delegacia.
MAIS CASOS
Assim que chegaram na delegacia do bairro, a adolescente e mãe dela se depararam com outras quatro pessoas relatando terem sido vítimas dos mesmos criminosos. Tinha mais pessoas na delegacia contando que foram assaltados por esses mesmos dois homens de moto. A polícia disse que já estava procurando por eles, afirmou. 
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A estudante foi orientada a registrar a ocorrência na Delegacia Regional da Serra, em Laranjeiras. Ela forneceu o IMEI (número único que identifica cada celular) do aparelho roubado à polícia
Até o momento nenhum dos criminosos foi identificado ou preso e o celular não foi recuperado.
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