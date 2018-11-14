Estudante é assaltada e agredida a caminho da escola na Serra

Estudante assaltada na Serra Crédito: Bianca Vailant

assaltada e agredida, por volta das 7h desta quarta-feira (14), enquanto seguia para a escola no bairro Vila Nova de Colares, na Serra. Os bandidos, que não estavam armados, levaram o celular da vítima. Uma adolescente de 15 anos foie agredida, por volta das 7h desta quarta-feira (14), enquanto seguia para a escola no bairro Vila Nova de Colares, na. Os bandidos, que não estavam armados, levaram o celular da vítima.

moto. Coloquei o meu celular no silencioso e guardei na mochila. Eu tinha acabado de sair de casa e eles me abordaram pedindo o celular, contou a vítima. A estudante contou que estava indo a pé e sozinha para a escola, quando foi abordada por dois homens em uma. Coloquei o meu celular no silencioso e guardei na mochila. Eu tinha acabado de sair de casa e eles me abordaram pedindo o celular, contou a vítima.

A menina contou que, no momento da abordagem, negou que estivesse com o celular. No entanto, os bandidos afirmaram que tinham visto ela guardando o aparelho. Eles me disseram que se eu não entregasse o meu celular iriam me dar uma surra, disse.

bandidos chegaram a agredi-la com um soco no ombro. Eles me bateram, mas eu estava tão nervosa que na hora eu nem senti dor. Eles pegaram o celular da minha mão e saíram, contou, ainda abalada. Antes de pegarem o celular da vítima, oschegaram a agredi-la com um soco no ombro. Eles me bateram, mas eu estava tão nervosa que na hora eu nem senti dor. Eles pegaram o celular da minha mão e saíram, contou, ainda abalada.

A adolescente voltou para casa e contou ao irmão o que havia acontecido. Meu irmão quis ir atrás deles, mas eu fiquei com muito medo. Não fui para a escola e pedi que a minha mãe me levasse na delegacia.

MAIS CASOS

Assim que chegaram na delegacia do bairro, a adolescente e mãe dela se depararam com outras quatro pessoas relatando terem sido vítimas dos mesmos criminosos. Tinha mais pessoas na delegacia contando que foram assaltados por esses mesmos dois homens de moto. A polícia disse que já estava procurando por eles, afirmou.

Delegacia Regional da Serra, em Laranjeiras. Ela forneceu o IMEI (número único que identifica cada celular) do aparelho roubado à polícia. A estudante foi orientada a registrar a ocorrência na, em. Ela forneceu o(número único que identifica cada celular) do aparelho roubado à