Estudante é assaltada e agredida a caminho da escola na Serra

A estudante contou que estava indo a pé e sozinha para a escola, quando foi abordada por dois homens em uma moto. Coloquei o meu celular no silencioso e guardei na mochila. Eu tinha acabado de sair de casa e eles me abordaram pedindo o celular, contou a vítima.
A menina contou que, no momento da abordagem, negou que estivesse com o celular. No entanto, os bandidos afirmaram que tinham visto ela guardando o aparelho. Eles me disseram que se eu não entregasse o meu celular iriam me dar uma surra, disse.
Antes de pegarem o celular da vítima, os bandidos chegaram a agredi-la com um soco no ombro. Eles me bateram, mas eu estava tão nervosa que na hora eu nem senti dor. Eles pegaram o celular da minha mão e saíram, contou, ainda abalada.
A adolescente voltou para casa e contou ao irmão o que havia acontecido. Meu irmão quis ir atrás deles, mas eu fiquei com muito medo. Não fui para a escola e pedi que a minha mãe me levasse na delegacia.
MAIS CASOS
Assim que chegaram na delegacia do bairro, a adolescente e mãe dela se depararam com outras quatro pessoas relatando terem sido vítimas dos mesmos criminosos. Tinha mais pessoas na delegacia contando que foram assaltados por esses mesmos dois homens de moto. A polícia disse que já estava procurando por eles, afirmou.
A estudante foi orientada a registrar a ocorrência na Delegacia Regional da Serra, em Laranjeiras. Ela forneceu o IMEI (número único que identifica cada celular) do aparelho roubado à polícia.
Até o momento nenhum dos criminosos foi identificado ou preso e o celular não foi recuperado.