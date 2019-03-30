Estudante detido embriagado após furtar cone paga fiança e é liberado

Quatro estudantes de direito roubam um cone em frente a uma delegacia, em Vitória Crédito: Ronaldo Rodrigues

Os estudantes de Direito que foram detidos após furtarem um cone da Prefeitura de Vitória na frente de uma delegacia em Vitória foram liberados. Um dos detidos foi autuado em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante, pagou fiança e foi liberado para responder em liberdade.

O furto do cone aconteceu na madrugada deste sábado (30). A Polícia Civil disse que quatro jovens foram apresentados à Delegacia Regional de Vitória, sendo dois acusados de crimes e outros dois na condição de testemunhas. Ao serem abordados, um cone estava no interior do veículo e o motorista com sinais claros de embriaguez.