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Vitória

Estudante detido embriagado após furtar cone paga fiança e é liberado

O caso aconteceu na madrugada deste sábado (30)

Publicado em 30 de Março de 2019 às 19:57

Publicado em 

30 mar 2019 às 19:57
Quatro estudantes de direito roubam um cone em frente a uma delegacia, em Vitória Crédito: Ronaldo Rodrigues
Os estudantes de Direito que foram detidos após furtarem um cone da Prefeitura de Vitória na frente de uma delegacia em Vitória foram liberados. Um dos detidos foi autuado em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante, pagou fiança e foi liberado para responder em liberdade.
O furto do cone aconteceu na madrugada deste sábado (30). A Polícia Civil disse que quatro jovens foram apresentados à Delegacia Regional de Vitória, sendo dois acusados de crimes e outros dois na condição de testemunhas. Ao serem abordados, um cone estava no interior do veículo e o motorista com sinais claros de embriaguez.
"Quanto à subtração do cone, imputada aos dois jovens pelos militares e confirmada na delegacia, a autoridade policial entendeu não se tratar de crime, alegando critérios jurídicos aplicáveis ao fato concreto e às circunstâncias objetivas e pessoais, tais como o valor do bem (o cone) e a primariedade dos acusados", disse a nota da Polícia Civil.

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