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Crime

Estudante de 15 anos é estuprada ao sair de escola em Viana

Segundo a PM, os dois criminosos, que estavam armados, abordaram a adolescente com um carro, um gol vermelho

Publicado em 11 de Abril de 2018 às 01:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2018 às 01:52
O caso foi registrado no DPJ de Cariacica Crédito: Polícia Civil
Uma estudante de 15 anos foi vítima de um estupro na tarde desta terça-feira (10), em Viana. A adolescente saía da escola, por volta das 17h30, quando foi rendida por dois criminosos em um carro - um Gol vermelho. De acordo com a Polícia Militar, os dois ainda não foram localizados. O caso foi registrado no DPJ de Cariacica.
Segundo a PM, os dois criminosos, que estavam armados, abordaram a adolescente com o carro e um deles, que estava no banco de trás, tapou a boca da jovem e a puxou para dentro do veículo. A adolescente foi levada para um local mais deserto, no ponto final do Bairro Areinha, e foi estuprada pelos dois criminosos.
Uma hora depois, por volta das 18h30, a jovem, que mora em outro bairro, foi abandonada perto da escola onde foi pega.
A jovem descreveu os agressores como sendo um magro, moreno, com tatuagem de coroa no pescoço e um forte, branco com uma carpa de escamas vermelhas tatuada no antebraço. De acordo com a PM, próximo ao local onde a jovem foi encurralada havia câmeras de segurança que podem ajudar a localizar os criminosos.
 

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