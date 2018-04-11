Estudante de 15 anos é estuprada ao sair de escola em Viana

O caso foi registrado no DPJ de Cariacica Crédito: Polícia Civil

Uma estudante de 15 anos foi vítima de um estupro na tarde desta terça-feira (10), em Viana. A adolescente saía da escola, por volta das 17h30, quando foi rendida por dois criminosos em um carro - um Gol vermelho. De acordo com a Polícia Militar, os dois ainda não foram localizados. O caso foi registrado no DPJ de Cariacica.

Segundo a PM, os dois criminosos, que estavam armados, abordaram a adolescente com o carro e um deles, que estava no banco de trás, tapou a boca da jovem e a puxou para dentro do veículo. A adolescente foi levada para um local mais deserto, no ponto final do Bairro Areinha, e foi estuprada pelos dois criminosos.

Uma hora depois, por volta das 18h30, a jovem, que mora em outro bairro, foi abandonada perto da escola onde foi pega.

A jovem descreveu os agressores como sendo um magro, moreno, com tatuagem de coroa no pescoço e um forte, branco com uma carpa de escamas vermelhas tatuada no antebraço. De acordo com a PM, próximo ao local onde a jovem foi encurralada havia câmeras de segurança que podem ajudar a localizar os criminosos.