Estudante de 15 anos é assassinado na Serra

Crédito: Arquivo da família

Um estudante de 15 anos foi assassinado com oito tiros, na noite de sábado (16), no bairro São Domingos, na Serra . A vítima estava na companhia de um amigo no meio da Rua Benedicta Almeida. Segundo a família, ele teria ido visitar uma das irmãs que morava na região, quando os atiradores chegaram em uma moto.

Informações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) apontam que os criminosos pareciam ser entregadores, fato que impediu que as vítimas desconfiassem de seriam criminosos.

O estudante Henrique Xavier Barros foi atingido por 8 tiros, sendo dois no peito e morreu no meio da rua. O amigo conseguiu escapar.

A situação chamou atenção de quem mora na rua. "Era umas 21 horas e as crianças ainda estavam na rua. Quase não passa carro, sempre é uma rua tranquila. Muita gente se juntou para ver o que tinha acontecido", disse um morador.

Familiares de Henrique contaram que ele estava no 6° ano do ensino fundamental e, por vezes, trabalhava como guardador de carros.