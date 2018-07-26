Estelionatário do RJ é preso em flagrante em Vila Velha

Um homem de 56 anos identificado como Marcus Fernandes Brandão foi preso em flagrante na noite desta quarta-feira (25) em, em, acusado de participar de uma associação criminosa do Rio de Janeiro. Ele estava utilizando dados e nomes de diversas empresas capixabas para adquirir produtos frigoríficos, por meio de fraudes.

Em coletiva de imprensa, a delegada Rhaiana Bremenkamp informou que a prisão aconteceu por conta de uma denúncia de uma das vítimas, que já tinha sido enganada anteriormente. "O Marcus aluga um ponto, recebe os produtos e depois fica duas semanas. Ele aplica o golpe, muda de ponto e as empresas ficam no prejuízo, assim como a pessoa que ele utilizou o nome", explicou.