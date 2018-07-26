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10 vítimas

Estelionatário do RJ é preso em flagrante em Vila Velha

Marcus Fernandes Brandão foi preso em flagrante por crimes de estelionato, receptação e associação criminosa e encaminhado para o Presídio de Viana

Publicado em 26 de Julho de 2018 às 18:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2018 às 18:48
Marcus Fernandes Brandão foi preso em flagrante Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Um homem de 56 anos identificado como Marcus Fernandes Brandão foi preso em flagrante na noite desta quarta-feira (25) em Itaparica, em Vila Velha, acusado de participar de uma associação criminosa do Rio de Janeiro. Ele estava utilizando dados e nomes de diversas empresas capixabas para adquirir produtos frigoríficos, por meio de fraudes.
Em coletiva de imprensa, a delegada Rhaiana Bremenkamp informou que a prisão aconteceu por conta de uma denúncia de uma das vítimas, que já tinha sido enganada anteriormente. "O Marcus aluga um ponto, recebe os produtos e depois fica duas semanas. Ele aplica o golpe, muda de ponto e as empresas ficam no prejuízo, assim como a pessoa que ele utilizou o nome", explicou.
A prisão foi feita por policiais civis da Delegacia Especializada em Defraudações e Falsificações (Defa). Rhaiana informou que, em depoimento, o acusado afirmou que comprava um kit no Rio de Janeiro que já continha todos os dados da empresa que ele utilizaria, um chip de celular cadastrado no nome de uma vítima e um caderno com todos os nomes das vítimas do Espírito Santo.
"Nós não acreditamos na versão dele e estamos investigando. Achamos que ele faz parte dessa associação criminosa e que cada hora um integrante vem aqui no Estado e aplica o golpe", disse a delegada. Há registro de duas vítimas mas a polícia encontrou diversas notas fiscais e acredita que são, pelo menos, 10 vítimas.
Marcus foi preso em flagrante por crimes de estelionato, receptação e associação criminosa e encaminhado para o Presídio de Viana.

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