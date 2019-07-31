'Estamos dilacerados', diz parente de capixaba sequestrado no RJ

O caso foi registrado na 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio Crédito: Reprodução | Google Maps

sequestro dos três seguranças capixabas no Rio de Janeiro é tanto que um parente de um deles resumiu o sentimento da família com a seguinte frase: Estamos todos dilacerados. A entrevista foi concedida ao Gazeta Online por telefone na tarde desta terça-feira (30). O familiar não quis ter a identidade revelada. O sofrimento causado peloé tanto que um parente de um deles resumiu o sentimento da família com a seguinte frase: Estamos todos dilacerados. A entrevista foi concedida aopor telefone na tarde desta terça-feira (30). O familiar não quis ter a identidade revelada.

declaração, feita pelo delegado do caso, de que a chance dos seguranças desaparecidos estarem vivos seja mínima, a família ainda tem esperanças. Torcemos para que tudo termine bem, disse. De acordo com ele, a angústia é ainda maior por causa das informações desencontradas e também pela falta de informações. A respeito da, a família ainda tem esperanças. Torcemos para que tudo termine bem, disse.

Apesar de toda a apreensão, os familiares revelaram estar satisfeitos com o trabalho feito pela polícia do Rio de Janeiro até o momento. Só pedimos para que nosso Estado também colabore neste caso e que as buscas continuem até que eles (os dois seguranças desaparecidos) sejam encontrados, comentou.

Orientado pela Polícia Civil a não compartilhar informações a respeito do caso, o familiar reafirmou apenas que todos moravam no interior do Espírito Santo e que não conheciam nada e nem ninguém no estado vizinho. Os três trabalham em uma empresa de segurança noturna.

DELEGADO TEME PELA MORTE DOS SEGURANÇAS

Após realizar buscas pelos dois desaparecidos durante o último domingo (28) e esta segunda-feira (29), o Titular da 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio, o delegado Sérgio Simões Caldas afirmou que "lamentavelmente, a probabilidade de que eles foram mortos é grande".

Ainda segundo ele, o relevo geográfico da região dificulta o acesso da polícia e as buscas pelos seguranças. "Lá é área de invasão e tudo foi feito em região de dunas. Se os corpos foram sepultados, a expectativa de encontro é muito difícil", finalizou. As buscas continuaram nesta terça-feira (30).

SEQUESTRO E TORTURA

Espírito Santo, com destino a Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e foram sequestrados e torturados por uma facção criminosa, durante o último sábado (27). A Polícia Civil acredita que os profissionais foram confundidos com milicianos. Os nomes das vítimas não foram divulgados. Os três seguranças saíram do, com destino a Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e foram sequestrados e torturados por uma facção criminosa, durante o último sábado (27). A Polícia Civil acredita que os profissionais foram confundidos com milicianos. Os nomes das vítimas não foram divulgados.

De acordo com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, eles foram sequestrados e levados para uma área da Comunidade do Lixo, onde foram torturados e obrigados a cavar a própria cova. Uma das vítimas conseguiu fugir, enquanto os outros dois eram torturados.

O homem foi encontrado por policiais, no último domingo (28), na Avenida Adolfo Beranger, em Cabo Frio, com vários ferimentos. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Central de Emergência (HCE) para receber os primeiros socorros.