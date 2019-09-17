Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
R$ 20 mil

Estado é condenado a indenizar homem processado injustamente no ES

O verdadeiro criminoso deu o nome da vítima ao ser atuado em flagrante para se livrar do processo penal
Elis Carvalho

Elis Carvalho

Publicado em 

17 set 2019 às 12:28

Publicado em 17 de Setembro de 2019 às 12:28

Prisão Crédito: Pixabay
O Estado do Espírito Santo foi condenado a pagar mais de R$ 20 mil de indenização a um homem que foi processado por um crime cometido por outra pessoa. Tudo aconteceu após o verdadeiro criminoso dar o nome da vítima ao ser atuado em flagrante. O caso foi divulgado pelo Tribunal de Justiça (TJES) no mesmo dia em que a reportagem do Gazeta Online publicou o caso de um confeiteiro que afirma ter sido preso injustamente após ter os dados do documento de identidade usados por um traficante. 
O homem conta que foi surpreendido por um oficial de justiça, que o notificou de um processo criminal ajuizado contra ele e mais duas pessoas. A ação era referente a roubo, receptação com emprego de arma de fogo e agressão física. Ele contou que, como não teve qualquer participação na ação, procurou um advogado para sua defesa.
> Família diz que confeiteiro foi preso injustamente após perder documento
"O autor narrou que, após muita dificuldade, conseguiu descobrir quem teria praticado o crime do qual ele era acusado. Foi descoberto que esse, quando autuado em flagrante, deu o nome do autor para se livrar da persecução penal. Essa pessoa teria, inclusive, beneficiado-se de livramento condicional, em razão do requerente não possuir antecedentes, ao contrário do responsável pelos crimes. Oautor destacou que não foi feita a conferência dos dados pessoais do preso em flagrante, caso contrário teriam percebido que ele não era quem dizia ser.", explicou a publicação do TJES.
MERO ABORRECIMENTO
A vítima também ressaltou que somente um ano após a notificação judicial houve o reconhecimento do erro. Foi quando o Ministério Público excluiu o homem da ação criminal. Porém, a vítima afirmou que sua honra e moral já haviam sido violados. Já o Estado defendeu que não havia prova de responsabilidade subjetiva e que, caso os fatos fossem comprovados, teriam gerado um “mero aborrecimento”, o qual não motivaria indenização.
Mas ao analisar o caso, o juiz Valeriano Bolzan considerou que não haviam controvérsias sobre o ocorrido, uma vez que o Estado não negou as alegações e ainda apresentou provas que reportavam o caso. “O Estado, no momento do flagrante, perguntou o nome do meliante e se satisfez com a afirmação”, disse o juiz.
> 'Próximo indulto de Natal beneficiará policiais presos injustamente'
O magistrado ainda considerou que a situação vivida pelo autor não foi um mero aborrecimento, mas que ela abalou a dignidade, idoneidade e saúde mental do requerente.
“Veja que a falta de padrões mínimos de segurança, qualidade, eficiência e competência na atuação, o Estado foi capaz, em um só ato: de dar livramento condicional a um criminoso reincidente e foragido, e de receber a denúncia, citar e manter no polo passivo da ação criminal uma pessoa que nunca praticou delito algum e que, por óbvio, nunca esteve detido e identificado criminalmente”, acrescentou.
INDENIZAÇÃO
Ainda de acordo com o TJES, o juiz considerou que o autor da ação faz jus à indenização e, assim, condenou o Estado ao pagamento de R$12 mil referentes aos danos morais sofridos pelo autor. O magistrado também sentenciou o requerido ao pagamento de R$10,2 mil em indenização por danos materiais, os quais são relativos aos gastos advocatícios do autor.
> Família de jovem preso por quase 3 anos levanta evidências de inocência
“Também faz jus o requerente a ser indenizado pelos valores gastos com a contratação de advogada […] Conforme comprovado nos autos, apenas após a intervenção do advogado do autor […] que foi determinada a realização de perícia papiloscópica, que comprovou o que ele alegava”, concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados