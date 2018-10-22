Briga

Esposa é agredida e tem casa incendiada pelo marido em Vila Velha

O incêndio e a agressão aconteceram na madrugada deste domingo (21)
Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de Outubro de 2018 às 02:42

Marido põe fogo em casa após discussão com esposa Crédito: Arquivo/GZ
Uma casa pegou fogo na madrugada deste domingo (21), no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha. O imóvel fica na Travessa Rosental de Oliveira. Segundo registrado em boletim de ocorrência, um casal morava na casa e foi a esposa, uma dona de casa de 29 anos, que fez a queixa à polícia. Ela contou que morava com o companheiro há quatro anos e que a casa foi construída por eles.
Ainda segundo a dona de casa, na noite do último sábado, o casal estava em uma festa quando ela foi agredida pelo marido. Os dois discutiram e ela afirmou à polícia que foi agredida por ele. No depoimento, ainda consta que ele foi embora, enquanto ela foi dormir na casa da mãe.
> Leia mais matérias de Polícia
Depois, o homem foi até onde a companheira estava e teria dito que colocou fogo na casa deles. Em seguida, ele fugiu e a mulher foi até o local, constatando que a casa tinha pegado fogo. Os bombeiros foram acionados e conseguiram controlar as chamas.
Conforme registrado em boletim de ocorrência, a dona de casa afirma que teve todos os seus pertences incendiados, ficando apenas com a roupa do corpo.
A Polícia Civil, que emitiu uma medida protetiva em favor da mulher, vai investigar o caso.

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

