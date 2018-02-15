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Crime

Esposa de sargento da PM sofre sequestro relâmpago na Serra

A mulher foi abordada quando entrava na garagem de casa, em Bicanga
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2018 às 01:36

Publicado em 15 de Fevereiro de 2018 às 01:36

O crime foi registrado na Delegacia Regional da Serra Crédito: Beto Morais
A esposa de um sargento da Polícia Militar, que não teve a idade e profissão revelada, foi vítima de um sequestro relâmpago na tarde desta quarta-feira (14), em Bicanga, na Serra. Após o crime, os bandidos a abandonaram na Rodovia do Contorno, levando o veículo roubado.
De acordo com a Polícia Militar, era por volta das 13h30 quando a vítima entrava na garagem de casa em um Fox vermelho. Ela foi abordada por dois homens armados que chegaram em uma Saveiro branco. Os criminosos anunciaram o assalto, um deles entrou no Fox e exigiu que a mulher seguisse com ele.
A vítima foi sequestrada no Fox, enquanto o segundo bandido seguiu dando cobertura na Saveiro. A filha da vítima chegou a ligar para mãe durante o sequestro, mas o bandido pegou o celular, disse que tratava-se de um engano e desligou o aparelho. Após alguns minutos sob poder do assaltante, a mulher foi abandonada na Rodovia do Contorno. Já o bandido, fugiu com o carro.
A vítima pediu ajuda a um motorista, que deu carona a ela até a 3ª Delegacia Regional da Serra, onde ela registrou a ocorrência. Além do carro, os criminosos levaram o celular e uma quantia em dinheiro da vítima. Nenhum suspeito foi localizado.

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