Esposa de sargento da PM sofre sequestro relâmpago na Serra

O crime foi registrado na Delegacia Regional da Serra Crédito: Beto Morais

A esposa de um sargento da Polícia Militar, que não teve a idade e profissão revelada, foi vítima de um sequestro relâmpago na tarde desta quarta-feira (14), em Bicanga, na Serra. Após o crime, os bandidos a abandonaram na Rodovia do Contorno, levando o veículo roubado.

De acordo com a Polícia Militar, era por volta das 13h30 quando a vítima entrava na garagem de casa em um Fox vermelho. Ela foi abordada por dois homens armados que chegaram em uma Saveiro branco. Os criminosos anunciaram o assalto, um deles entrou no Fox e exigiu que a mulher seguisse com ele.

A vítima foi sequestrada no Fox, enquanto o segundo bandido seguiu dando cobertura na Saveiro. A filha da vítima chegou a ligar para mãe durante o sequestro, mas o bandido pegou o celular, disse que tratava-se de um engano e desligou o aparelho. Após alguns minutos sob poder do assaltante, a mulher foi abandonada na Rodovia do Contorno. Já o bandido, fugiu com o carro.