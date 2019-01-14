Esposa de capixaba acusado de aplicar golpes é procurada pela polícia

Empresário capixaba acusado de golpe e esposa Crédito: Reprodução

acusado de aplicar golpes milionários em empresários capixabas, identificada como Isis Avanci Medici Toscano, de 29 anos, está sendo procurada pela Polícia Civil capixaba. Contra ela, há um mandando de prisão preventiva pelos mesmos crimes do marido. A esposa de Felipe Medici Toscano,, identificada como Isis Avanci Medici Toscano, de 29 anos, está sendo procurada pelacapixaba. Contra ela, há um mandando de prisão preventiva pelos mesmos crimes do marido.

Felipe Medici Toscano é agente financeiro que se oferecia para agenciar empresários a fazer aplicações financeiras em bancos estrangeiros. Ele movimentava o dinheiro das vítimas e repassava extratos e saldos falsos, chegando até a fazer um aplicativo de telefone e site para que as vítimas acompanhassem as supostas movimentações financeiras. A polícia afirmou que tudo foi criado por ele para enganar as vítimas, que não conseguiam reaver os valores.

Itália em dezembro, pela Interpol, e o sócio dele, o ex-gerente de banco Alexandre Silva Mello, de 43 anos, também foi detido na manhã desta segunda-feira (14), na Praia do Suá, em Vitória. Felipe foi preso naem dezembro, pela, e o sócio dele, o ex-gerente de banco Alexandre Silva Mello, de 43 anos, também foi detido na manhã desta segunda-feira (14), na, em

Sócio de empresário capixaba Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Segundo a delegada Rhaiana Bremenkanp, titular da Delegacia de Falsificações e Defraudações (Defa), a esposa foi para a Itália junto com Felipe, em março, quando um dos golpes no valor de R$ 10 milhões foi descoberto. Ao retornar em dezembro para buscar documentos para retirar a cidadania italiana, Isis passou a ser alvo da polícia.

“Quando pedimos a prisão preventiva de Felipe, também solicitamos a apreensão do passaporte da esposa pois, a princípio, ela era apenas uma suspeita. Porém, ao retornar ao Brasil e ser ouvida na delegacia duas vezes, a Isis omite a verdade e fatos para atrapalhar as investigações, proteger o marido e os valores que eles desviaram”, afirmou a delegada. As informações iniciais da polícia é de que ela esteja no Sul do Brasil.

Bremenkamp também descreve a participação efetiva do empresário Alexandre Mello no esquema de golpes milionários. “Ele é um ex-gerente de banco que tinha a função de captar aquelas vítimas, quem tinha perfil e capital para que fosse alvo dos golpes. Ele era uma espécie de sócio do Felipe, que finalizava o golpe contra a vítima”, pontuou a delegada da Defa.

Polícia Civil. Os dois acusados, assim como Felipe, tiveram as contas bancárias bloqueadas pela Justiça à pedido da