Espírito Santo confirma a primeira morte por bromazolam no Brasil

"Não existe medicamentos registrado no Brasil com a substância Bromazolam. Isso significa que o produto não está autorizado para uso no país.

O Bromazolam é uma substância de controle especial. A substância foi incluída na lista de B1 (Lista de Substâncias Psicotrópicas) em 1/12/2022. As substâncias controladas pela Portaria SVS/MS 344/1998 também se enquadram no conceito de drogas, estabelecido pela Lei nº 11.343/2006.

O processo de atualização da lista de substâncias controladas é um processo contínuo da Anvisa, que tem a responsabilidade de atualizar as listas de produtos sujeito à controle especial e regulamentar a cadeia legal de medicamentos.

O combate a produtos clandestinos ou drogas ilícitas cabe aos órgãos policiais."

