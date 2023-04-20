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Droga sintética

Espírito Santo confirma a primeira morte por bromazolam no Brasil

A Superintendência de Polícia Técnico-Científica do ES analisou amostras colhidas em um homem que morreu na Serra, em julho do ano passado; resultado apontou a presença do componente

Publicado em 20 de Abril de 2023 às 13:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 abr 2023 às 13:37
ES confirma primeira morte por bromazolam no Brasil
ES confirma primeira morte por bromazolam no Brasil Crédito: Pixabay
Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC), identificou, pela primeira vez no Brasil, um óbito relacionado ao consumo da substância Bromazolam, que costuma ser combinada com o fentanil — um potente anestésico. A droga contribuiu para a morte de um homem encontrado em um motel, em Jardim Limoeiro, na Serra, no dia 10 de julho de 2022.
A mesma substância foi apreendida em Guarapari, dois dias depois. Em 2023, o Laboratório de Química Forense da SPTC já recebeu mais duas apreensões do mesmo entorpecente.
Ainda de acordo com a Polícia Civil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) foi notificada sobre os dados levantados por peritos capixabas e as informações permitiram a inclusão do Bromazolam no rol de substâncias controladas pela agência que, "até então, não tinha registro da circulação dela no Brasil".

EUA em alerta

Nos Estados Unidos, existe um alerta direcionado para a saúde pública, laboratórios e médicos, relatando o aumento de casos envolvendo o uso do Bromazolam. De 2019 até 2022 foram registradas 236 mortes envolvendo a substância.

O que diz a Anvisa | Nota na íntegra

"Não existe medicamentos registrado no Brasil com a substância Bromazolam. Isso significa que o produto não está autorizado para uso no país.

O Bromazolam é uma substância de controle especial. A substância foi incluída na lista de B1 (Lista de Substâncias Psicotrópicas) em 1/12/2022. As substâncias controladas pela Portaria SVS/MS 344/1998 também se enquadram no conceito de drogas, estabelecido pela Lei nº 11.343/2006.

O processo de atualização da lista de substâncias controladas é um processo contínuo da Anvisa, que tem a responsabilidade de atualizar as listas de produtos sujeito à controle especial e regulamentar a cadeia legal de medicamentos. 

O combate a produtos clandestinos ou drogas ilícitas cabe aos órgãos policiais."

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