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Análise

Especialista em armas diz que disparos em Vitória surgiram de pistola

O instrutor ouviu o áudio gravado por moradores da região e analisou a sequência de tiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2018 às 15:45

Publicado em 04 de Setembro de 2018 às 15:45

Morte na noite desta segunda-feira (3) em Consolação Crédito: Gazeta Online
Os mais de 40 tiros ouvidos no bairro Consolação, em Vitória, na noite desta segunda-feira (3) surgiram de uma arma semi-automática - uma pistola comum. A afirmação é do especialista e instrutor de tiro Marcos Felipe, que prefere não ter o sobrenome identificado. Segundo ele, apesar da qualidade do áudio gravado (ouça abaixo), é possível perceber a característica pela cadência dos tiros.
Barulho de tiros no bairro Consolação em Vitória
O instrutor ouviu o áudio gravado por moradores da região e analisou a sequência de tiros. Dá para perceber que é uma semi-automática, com uma sequência de tiros rápidos, sem recarga. Não é como uma arma de repetição, como um revólver, que dispara no máximo 8 disparos de uma só vez antes de ser recarregada, explicou.
Marcos Filipe ressalta que não se trata de uma arma incomum de ser encontrada, como uma arma automática, por exemplo. Não é moderna e nem rara de se ver, como uma metralhadora, que tem uma cadência de tiros bem mais rápida. Mas também não é um revólver, que no mais casos raros atira oito vezes antes da recarga, em menor intervalo, explicou.
Segundo o instrutor, a diferença para um revólver está na capacidade de atirar mais, em mais velocidade. Um dos fatores é a preparação do tiro. Na pistola, a preparação é feita por meio de gases que aumentam a velocidade. No caso do revólver essa preparação demora mais porque os gases só são utilizados no disparo, comparou.
SEQUÊNCIA DE TIROS
No áudio gravado é possível ouvir tiros em maior intervalo entre eles no início. Posteriormente uma sequência de vários tiros é feita, chegando a mais de 40. Marcos Filipe acredita que possa ser o momento em que Hiarley Pedrosa Poloni foi assassinado.
O atirador poderia estar em uma distância maior da vítima, dando disparos em maior intervalo. Quando a vítima caiu, uma sequência maior poder ter sido feita, acrescenta.

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