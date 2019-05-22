Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Arma apreendida

Escritor da Mata da Praia é investigado após ameaças em rede social

De acordo com informações preliminares da Polícia Civil, um mandado de busca e apreensão foi cumprido na casa do suspeito e uma arma foi apreendida. O escritor dizia ainda que estaria recrutando pessoas para um atentado

Publicado em 

22 mai 2019 às 12:43

Publicado em 22 de Maio de 2019 às 12:43

Prédio da Polícia Civil Crédito: Divulgação
Um escritor e morador do bairro Mata da Praia, em Vitória, que fez ameaças em um grupo de mensagens e dizia recrutar pessoas para um atentado, teve a casa revistada na manhã desta quarta-feira (22), e uma arma foi apreendida durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão.
> Jovem que ameaçou realizar massacre em escola de Cariacica é apreendido
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), realizou a ação e afirma que o investigado, além de fazer ameaças e ter intenções de recrutar pessoas para um atentado, dizia exaltar o crime que aconteceu em uma escola de Suzano, em São Paulo, no início deste ano.
Mais informações sobre o caso serão passadas durante uma entrevista coletiva ainda na manhã quarta-feira (22).
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ricardo Ferraço toma posse como governador no Palácio Anchieta
Veja quem vai chefiar o gabinete de Ricardo Ferraço
Imagem de destaque
Planejar para transformar sonhos em realidade no ES
O ministro da Fazenda, Dario Durigan
Veja o que já se sabe sobre o novo programa para renegociar dívidas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados