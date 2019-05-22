Escritor da Mata da Praia é investigado após ameaças em rede social

Um escritor e morador do bairro Mata da Praia, em Vitória, que fez ameaças em um grupo de mensagens e dizia recrutar pessoas para um atentado, teve a casa revistada na manhã desta quarta-feira (22), e uma arma foi apreendida durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão.
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), realizou a ação e afirma que o investigado, além de fazer ameaças e ter intenções de recrutar pessoas para um atentado, dizia exaltar o crime que aconteceu em uma escola de Suzano, em São Paulo, no início deste ano.
Mais informações sobre o caso serão passadas durante uma entrevista coletiva ainda na manhã quarta-feira (22).